Keine Keynote im Oktober? Apple hat zu wenig zu bieten

Apple wurde bis jetzt nachgesagt, eine weitere Keynote im kommenden Monat planen zu wollen, möglicherweise aber wird es eine solche überhaupt nicht geben. Apple hat womöglich schlicht zu einige neue Produkte, um eine große Keynote zu veranstalten, vermutet der gut informierte Redakteur Mark Gurman.

Hat Apple schon fast all sein Pulver für den Moment verschossen? Derzeit könnte man fast davon ausgehen. Nach der September-Keynote wurde häufig vermutet, Apple werde noch eine weitere Keynote im Oktober abhalten.

Dazu könnte es allerdings vielleicht doch gar nicht kommen, vermutet der für gewöhnlich gut über die Vorgänge in Cupertino informierte Redakteur von Bloomberg Mark Gurman. Apple werde eventuell einige neue Produkte nur per Pressemitteilung ankündigen.

Nicht genug neue Produkte?

Hintergrund dieser Annahme ist der Umstand, dass Apple offenbar große Neuerungen fehlen, die eine weitere große Keynote rechtfertigen würden, so Gurman. Was direkt zu der Frage führt, was wir in diesem Jahr noch zu erwarten haben.

Mit einem neuen Mac Mini, einem neuen MacBook Pro und einem neuen iPad Pro rechnet Gurman, alle drei Geräte sollen mit dem neuen M2-Chip kommen, das MacBook Pro wahrscheinlich in der Pro-Variante.

Nichts davon ist ein großer Schritt nach vorn, so Gurman nüchtern. Auch ein neues Apple TV mit dem A14-Chip und mehr Arbeitsspeicher ist wenig spannend. Dies wird Apple womöglich dazu bringen, die neuen Produkte nur per Pressemitteilung anzukündigen, was zumindest für die berichtenden Journalisten deutlich entspannter wäre.

