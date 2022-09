Home iPhone Problem: iPhone 14 / Pro startet beim Aufladen spontan neu, bei euch auch?

Problem: iPhone 14 / Pro startet beim Aufladen spontan neu, bei euch auch?

Die Probleme rund um die neuen iPhones reißen nicht ab. Offenbar ist eine Anzahl von Nutzern von plötzlichen Neustarts ihrer Geräte während des Ladevorgangs betroffen. Hierfür gibt es keinen funktionierenden Workaround und auch die Tipps des Apple-Supports funktionieren nicht. Betroffenen half ein Geräteaustausch. Seid ihr auch davon betroffen?

Apples neue iPhones kommen in diesem Jahr mit einer Reihe von Problemen. Diese betreffen aber nicht nur die Kamera oder den Akku. Eine weitere Störung ärgert aktuell zahlreiche Nutzer.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit.



Inhalt von Reddit immer anzeigen

Hierbei wird das iPhone 14 / Pro während des Ladevorgangs spontan neu gestartet. Nutzer in den sozialen Medien beschreiben, dass ihre Geräte teils mehrfach im Abstand von zehn bis 20 Minuten neu gestartet werden, dies betrifft sowohl das Laden per MagSafe, wie auch per Lightning.

Apple gibt wirkungslose Tipps

Apple reagierte auf Supportanfragen betroffener Kunden mit einigen Tipps, die zwar jede Menge Aufwand und Zeit kosten, dem Kunden aber nicht helfen: So schlug Apple etwa vor, das iPhone mit DFU oder aus dem Backup wiederherzustellen, auch wurde vorgeschlagen, das optimierte Laden zu deaktivieren oder die Eufy-App zu deinstallieren. Nichts davon half den betroffenen Kunden.

Ein betroffener Nutzer deaktivierte dann die Hintergrundaktualisierung und stellte fest, dass die Neustarts nur bei einem Akkustand zwischen 90% bis 95% auftreten.

Wer sein iPhone gerade erst bekommen hat und dieses Problem beobachtet, sollte vom Kauf zurücktreten und sich eine neue Einheit besorgen, dies hat einigen betroffenen Nutzern geholfen.

Apple könnte dieses Problem mit einem kommenden Update beheben, zuvor müsste man allerdings erst ein Problem anerkennen. Seid ihr von diesem Bug des iPhone 14 auch betroffen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!