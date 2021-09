Home Apple Watch Apple Watch S7 Ende September im Handel: Produktionsprobleme sollen gelöst sein

Apple Watch S7 Ende September im Handel: Produktionsprobleme sollen gelöst sein

Die Apple Watch Series 7 stellte die Zulieferer vor einige Herausforderungen, doch die Probleme sollen inzwischen gelöst sein. Dennoch wird die neue Uhr wohl nicht vor Ende des Monats ausgeliefert.

Apple hat mit der neuen Apple Watch Series 7 seine Zulieferer offenbar in Schwierigkeiten gebracht, wie wir bereits vor einigen Tagen in einer früheren Meldung berichtet hatten. Seitdem häuften sich Prognosen über eine verzögerte Auslieferung der neuen Apple Watch.

Die Uhr wird wohl tatsächlich nicht direkt kommende Woche erhältlich sein. Allerdings: Apples Zulieferer haben die Probleme bei der Fertigung inzwischen gelöst, schreibt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Notiz. Die Massenfertigung kann demnächst nach einer vorangegangenen Unterbrechung anlaufen.

Neue Apple Watch wohl erst Ende des Monats erhältlich

Der Analyst geht davon aus, dass die neuen Apple Watch-Modelle gegen Ende des Monats in den Verkauf gehen. Die Uhr bringt als wohl größte und einzige Neuerung ein überarbeitetes Design und ein etwas größeres Display. Die neue Uhr soll in den Größen 41 und 45 mm erhältlich sein, hieß es zuletzt aus verschiedenen Richtungen. Diese Änderungen waren es, die die Fertiger aus dem Konzept brachten. Apple Soll eine ganze Menge an Produktionsabläufen und einige Komponenten geändert haben.

Die ersten Einheiten, die die Produktion verließen, sollen Probleme mit blinkenden Displays und der Touchscreenempfindlichkeit aufgewiesen haben. Apple könnte die Uhr allerdings dennoch am kommenden Dienstag auf seiner Keynote vorstellen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!