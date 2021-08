Home Apple Watch Apple Watch Series 7 mit Produktionsverzögerung: Innerer Aufbau wohl deutlich komplexer

Apple Watch Series 7 mit Produktionsverzögerung: Innerer Aufbau wohl deutlich komplexer

Apple hat offenbar erhebliche Probleme mit der Produktion der neuen Apple Watch Series 7: Hier komme es zu deutlichen Verzögerungen, was am Ende auch zu einer verzögerten Markteinführung und langen Lieferzeiten führen könnte. Schuld daran soll ein ungewöhnlich Komplexes Innenleben sein.

Die Apple Watch Series 7 stellt die Fertiger offenbar vor große Probleme: Bei der Produktion der neuen Apple Watch seien die Zulieferer mit immensen Herausforderungen konfrontiert, die sich negativ auf den Prozess der Massenfertigung auswirkten, berichteten heute asiatische Wirtschaftsmedien. Die Kleinserienproduktion habe letzte Woche begonnen, allerdings seien verschiedene Fertiger derzeit frustriert angesichts einer extrem hohen Fehlerrate bei der Produktion.

Dies hänge auch mit der Komplexität des inneren Aufbaus zusammen, der sich deutlich von früheren Modellen der Apple Watch unterscheiden soll.

Die neue Apple Watch könnte nach dem iPhone 13 veröffentlicht werden

Apple und die Fertiger haben daher zuletzt einen neuerlichen Prozess der internen Prüfung begonnen, in diesem Zuge sei die Produktion einstweilen wieder eingestellt worden, heißt es unter Berufung auf mehrere Quellen. Da ein Blutdruckmesser verbaut worden sei, seien die Anforderungen unter anderem an ein wasserdichtes Design schwerer zu erfüllen. Diese Information steht in Widerspruch zu jüngsten Prognosen, wonach es keine neuen Health-Features in der neuen Apple Watch geben werde, Apfelpage.de berichtete.

Denkbar ist somit, dass die neue Apple Watch Series 7 nach dem iPhone 13 in den Handel kommt, das um den 14. September herum in seinen vier Versionen erwartet wird. Die neue Apple Watch kommt angeblich in einem neuen Design inklusive eines minimal größeren Displays. Wie das aussieht, haben wir euch in dieser Meldung anhand von Leaks aus der Lieferkette gezeigt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!