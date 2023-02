Home Apple Apple verteilt iOS 16.4 und iPadOS 16.4 Beta 1 an Entwickler

Apple verteilt iOS 16.4 und iPadOS 16.4 Beta 1 an Entwickler

Apple hat heute Abend dann doch noch die nächste Beta-Phase eingeleitet. iOS 16.4 und iPadOS 16.4 Beta 1 können ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Stand jetzt ist noch nicht klar, welche Neuerungen oder Änderungen die kommenden Aktualisierung von iOS mit sich bringen wird. Bemerkt ihr bereits Interessante Dinge in der neuen Beta? Sagt uns gern bescheid.

Apple hat am heutigen Donnerstag Abend iOS 16.4 und iPadOS 16.4 Beta 1 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Beta kann damit ab sofort geladen und installiert werden. Die registrierten Developer müssen zur Installation das passende Beta-Profil auf ihren Geräten installiert haben.

Noch ist nichts über die möglichen Neuerungen bekannt

Welche neuen Funktionen und Verbesserungen iOS 16.4 und iPadOS 16.4 mit sich bringen wird oder was davon bereits Bestandteil der ersten Beta ist, ist noch nicht klar. Auch können natürlich wieder neue Bugs in der Beta auftauchen.

Die finale Version von iOS 16.4 und iPadOS 16.4 können Nutzer in einigen Monaten erwarten. Bemerkt ihr in der Beta bereits spannende Änderungen? Berichtet uns von euren Beobachtungen gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!