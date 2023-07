Home iCloud / Services Apple TV+ veröffentlicht ersten Trailer zum Epos „Napoleon“

Was haben die amerikanische Verfassung und das BGB gemeinsam? Die Grundlagen dafür fußen auf dem „Code Civil“, eine Errungenschaft von Napoleon. Zugleich war er einer der Kriegsherrn mit einer unfassbar strategischen Weitsicht. Apple TV* sicherte sich die Rechte zur Verfilmung und nun gibt es einen ersten Blick.

Für die Geschichte und politische Entwicklung Europas war die Französische Revolution eines der bedeutendsten Ereignisse, in der Napoleon eine Schlüsselrolle einnahm. Napoleon konnte sich auch aufgrund seiner militärischen Erfolge alsbald zum ersten Kaiser von Frankreich krönen. Doch das Leben in der Armee war kein Zuckerschlecken und spätestens mit dem Feldzug gen Russland wurden die Leiden allzu deutlich. Das sind alles Aspekte, die im Film „Napoleon“ von Ridley Scott thematisiert werden und recht ungeschönt gezeigt werden. Darauf deutet der erste Trailer hin, denn Apple TV+ veröffentlichte.

Napoleon wird von Joaquin Phoenix dargestellt, Josephine wird von Vanessa Kirby gespielt. Der Film ist das erste Projekt von Apple TV+, mit dem man rund eine Milliarde US-Dollar pro Jahr in das Kinogeschäft investieren will. Apfelpage berichtete über diese Pläne. Deshalb wird der Film zunächst auch nur in den Kinos gezeigt, dies jedoch weltweit. Als Starttermin wurde der 22. November 2023 festgelegt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

