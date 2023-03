Home Apple Eine Milliarde Dollar: Apple TV+ will ins Kino

Apple TV+ soll bald auch verstärkt im Kino Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Apple plant, zukünftig regelmäßig Original-Filme zuerst im Kino starten zu lassen. Dies soll die Besucher zum Abschluss eines Abos motivieren.

Apple hat nach wie vor große Pläne für seinen Streamingdienst Apple TV+. Der Katalog mag zwar noch klein sein, die Ambitionen sind es nicht. Das Unternehmen möchte in Zukunft eine Milliarde Dollar im Jahr in die Hand nehmen, um aufwendige Spielfilme zu produzieren. Die sollen dann etwa einen Monat vor dem Start auf Apple TV+ auf der großen Leinwand laufen, schreibt die Agentur Bloomberg.

Tatsächlich liefen Apple-Original-Filme in der Vergangenheit schon in Kinos, doch nur in sehr wenigen und eher kleinen Sälen, hauptsächlich so zahlreich, dass sie für die Zulassung zu verschiedenen Nominierungen auf internationalen Wettbewerben zugelassen waren.

Partner für das Kinogeschäft

Apple werde sich Partner in der Filmbranche suchen, um den internationalen Kinovertrieb zu managen, da man diese Kompetenzen nicht besitzt und sie auch nicht aufbauen möchte. Die Apple-Filme sollen in tausenden Lichtspielhäusern gezeigt werden. Auch Amazon verfolgt Pläne in dieser Richtung.

Ein Beispiel für einen dieser kommenden Top-Titel ist der Spielfilm mit George Clooney und Brad Pitt, über den allerdings noch nichts bekannt ist. Ebenfalls in diese Kategorie fällt der von Martin Scorsese inszenierte Spielfilm „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio, hierfür hatte Apple die Rechte aber schon vor Jahren eingekauft und 200 Millionen Dollar dafür springen lassen.

Apple TV+ kann inzwischen auch auf einen Oscar und verschiedene weitere Auszeichnungen verweisen, auch wenn die Quantität noch immer deutlich hinter Netflix und Co. zurückliegt. Allerdings ist der Katalog inzwischen doch so umfangreich geworden, dass man schon einmal den Überblick über die Originals verlieren kann, weshalb wir regelmäßig über Neustarts auf Apple TV+ informieren.

