Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer der neuen Serie „Sugar“ an

Dieser Frühling wird bei Apple TV+ ziemlich heiß, der Streamingservice hat diverse neue Inhalte in der Pipeline. Dazu zählt auch eine neue Serie von und mit Collin Ferrell, die in wenigen Wochen starten wird.

Trailer für die Serie „Sugar“ ist verfügbar

Bei der Serie handelt es sich um ein klassisches Genre mit dem Privatdetektiv. In dem Fall spielt Collin Ferrell die Hauptrolle des John Sugar, einen amerikanischen Privatdetektiv, der nach dem mysteriösen Verschwinden von Olivia Siegel, der geliebten Enkelin des legendären Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel, seine Ermittlungen aufnimmt. Dabei stößt er auf alte und recht neue Familiengeheimnisse der Familie Siegel:

Die Serie spielen auch Kirby („The Sandman“), Amy Ryan („The Wire“), James Cromwell („Succession“), Anna Gunn („Breaking Bad“), Dennis Boutsikaris („Better Call Saul“), Nate Corddry („Mindhunter“), Sydney Chandler („Don’t Worry Darling“) und Alex Hernandez („Invasion“) mit.

Startet am 05. April

Die Serie bzw. die erste Staffel umfasst insgesamt acht Folgen, zum Start der Staffel sind die ersten beiden Episoden auf Abruf verfügbar. Den Start der Staffel hat Apple TV+ auf den 05. April 2024 gelegt, anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

