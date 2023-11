Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt neue Serie „The New Look“ an

Apple TV+ kündigt neue Serie „The New Look“ an

Zuletzt hatte sich Apple TV+ neben seiner Preiserhöhung primär auf Filme konzentriert, hier konnte das Angebot bei weitem nicht mit den Serien mithalten. Nun jedoch kündigte der Streamingdienst aus Cupertino eine neue Serie an und skizziert, worum es gehen soll.

„The New Look“

Die Serie heißt „The New Look“ und spielt in Paris zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und wird insgesamt zehn Folgen umfassen. Angekündigt wurde die Serie mittels Pressemitteilung und wird wie folgt beschrieben:

Vor dem Hintergrund der Nazi-Besetzung von Paris im Zweiten Weltkrieg konzentriert sich „The New Look“ auf den entscheidenden Moment im 20. Jahrhundert, als die französische Stadt die Welt durch ihre Modeikone Christian Dior wieder zum Leben erweckte. Während Dior mit seinem bahnbrechenden, ikonischen Abdruck von Schönheit und Einfluss an Bedeutung erreist, ist Chanels Herrschaft als berühmtester Modedesigner der Welt in Gefahr. Die verwobene Saga folgt den überraschenden Geschichten von Diors Zeitgenossen und Rivalen von Chanel bis Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga und mehr; und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Atelier, Designs und Kleidung, die von Christian Dior in Zusammenarbeit mit dem Haus Dior geschaffen wurden.

Startet Mitte Februar

Wie eingangs erwähnt, die erste Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden. Die Serie wird am am 14. Februar 2024 starten, dann lassen sich die ersten drei Folgen abrufen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!