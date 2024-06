Home Daybreak Apple Apple TV für Android | iPad Air verliert einen Kern | WWDC ohne Gadgets – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Dem iPad A-ir fehlt ein Kern. Der M2 hat plötzlich keine zehn Grafikkerne mehr. Was Apple sich wohl bei dieser überraschenden Änderung der Spezifikation gedacht hat, bleibt zunächst offen. Blicken wir zusammen auf die wichtigsten Themen des Tages.

Apples neuem iPad Air ist plötzlich ein Grafikkern verloren gegangen. Apple hat die Spezifikationen geändert und auf einmal hat das iPad Air mit M2 von 2024 nur noch neun Grafikkerne. Ein Grund dieser Änderung könnte wie in den Kommentaren spekuliert damit zu tun haben, dass Apple hier noch Chips nutzen wollte, die sonst Ausschuss wären.

Die WWDC kommt ohne Hardware

Apples große Entwicklermesse im Sommer wurde manchmal auch zur Vorstellung neuer Geräte genutzt. Das aber soll in diesem Jahr wohl nicht so sein: Die WWDC 2024 wird keine neue Hardwarevorschau bringen, sagt jemand, der sich ziemlich gut in Apples Plänen auskennt.

Das Programm ist aber ohnehin wohl auch ohne Hardwarevorstellung schon gut gefüllt.

Die Apple TV-App soll für Android kommen

Das klingt zunächst eher abwegig, ist es aber eigentlich nicht: Apple sucht offenbar nach einem Entwickler, der die Apple TV-App für Android umsetzt und betreut und zwar hauptamtlich. Apple treibt damit sein Vorhaben weiter voran, Apple TV+ und weitere Bezahl-Abos auch an Kunden außerhalb des eigenen Ökosystems zu vermarkten.

Was war sonst noch wichtig?

Damit Menschen ihr Gegenüber auch mal wieder bewusst wahrnehmen, wurde ein besonders langweiliges Handy entwickelt. Die passende App gibt’s jetzt auch bald, hier dazu mehr.

Jetzt hat Trump auch TikTok.

Einst wollte er die App verbieten, dann wurde klar, dass man damit viele Leute erreicht, vor allem die junge Generation ist anfällig für die chinesische App. Donald Trump ist jetzt auch auf TikTok, was sagt man dazu?

Das iPhone Fold kommt wohl sehr spät und das ist kein Problem.

Apple wird wohl erst sehr spät ein faltbares iPhone auf den Markt bringen. Kein Nachteil für das Unternehmen, sagt ein Marktforschungsunternehmen, warum das so ist, dazu hier mehr.

Damit darf ich euch einen schönen Start in den Dienstag wünschen.

