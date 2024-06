Home Apple Gurman: Apple bringt keine Hardware zur WWDC

Apple wird zur WWDC 2024 wohl keine neue Hardware vorstellen. Mark Gurman rechnet nur mit Ankündigungen im Softwarebereich zu Apples großer Entwicklerkonferenz. Das deckt sich mit der Erfahrung und den Prognosen für dieses Jahr.

Apple legt den Fokus seiner Entwicklerkonferenz WWDC traditionell auf Software. Regelmäßig werden auf der Veranstaltung neue Versionen von iOS, macOS und Co. vorgestellt, doch es gibt Ausnahmen. Immer wieder wurde auf einer WWDC auch ein Ausblick auf kommende Hardware gegeben, oft verbunden mit softwareseitigen Verbesserungen, die über einen angekündigten Zeitraum ausgerollt werden sollten. 2024 ist dies wohl nicht so.

Apple bringt wohl keine Gerätevorschau zur WWDC

Mark Gurman, Redakteur bei Bloomberg, geht nicht davon aus, dass Apple zur WWDC 2024 ein neues Gadget vorstellen wird. In seinem wöchentlich erscheinenden Newsletter schreibt er zuletzt, es sollte ihn wundern, wenn Apple Hardware zu der Veranstaltung mitbringen würde.

Damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit, ein neues Apple TV zu sehen. Es hatte zuvor leise Spekulationen dahingehend gegeben, dass Apple demnächst eine neue TV-Box zeigen könnte, allerdings steht für das Apple TV wohl kein großer Wurf an. Allenfalls könnte Apple das Gerät mit einer Kamera ausstatten, wobei dann die Frage nach dem praktischen Wert einer solchen Ausstattung aufkommen würde.

Die WWDC 2024 beginnt am 10. Juni und dauert eine Woche, angefüllt mit Talks und Panels zu den Neuerungen. Die Veranstaltung wird, wie zuletzt stets, als Online-Event ablaufen, einige wenige Auserwählte dürfen im Apple Park den Beginn der Show erleben. Das Top-Thema dieses Jahr wird zweifellos die Integration von KI in Apple-Produkte sein. Allerdings erhielten die Erwartungen diesbezüglich zuletzt einen deutlichen Dämpfer. Es wird wohl noch Jahre dauern, bis Apples Bemühungen in diesem Bereich zur Konkurrenz aufschließen können.

