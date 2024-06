Home Sonstiges Donald Trump ist jetzt auf TikTok

Der ehemalige US-Präsident bestimmt aktuell wieder die Schlagzeilen. Vier Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA wurde Trump im Schweigegeld-Prozess in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Wenige Tage nach der Urteilsverkündung ist er nun offiziell auf TikTok vertreten. Der erste verurteilte Präsident in der Geschichte der USA erfährt dabei großen Zuspruch.

Es ist das Ergebnis einer 180 Grad Kehrtwende: Nachdem Donald Trump TikTok während seiner ersten Amtszeit noch verbieten wollte, hat er seine Meinung nun grundlegend geändert. Die Plattform sehe er immer noch als Sicherheitsrisiko, ein Verbot bräuchte es aber nicht. Kurz vor seiner angestrebten zweiten Amtszeit scheint Trump vielmehr die Vorteile der Plattform nutzen zu wollen. Am Wochenende veröffentlichte er unter dem Account „realdonaldtrump“ sein erstes TikTok-Video.

Auf TikTok: Trump zeigt sich siegessicher

Das Video beginnt mit den Worten „The President is now on TikTok“. Auf die Ankündigung, im Vorfeld eines Events gesprochen von UFC-Präsident Dana White, antwortet Trump mit „It’s my honour“. Auffällig ist dabei, dass sowohl im Video als auch in der Kanalbeschreibung die Rede vom Präsidenten ist. Fast so, als wäre die Wahl im Herbst schon sicher – oder die Abwahl vor über drei Jahren nicht anerkannt worden.

Das Debüt auf TikTok scheint ein voller Erfolg zu sein. Die Kommentare darunter sind durchwegs positiv, ein Sprecher TikToks gibt gegenüber Politico an, dass Trump-unterstützende Inhalte auf der Plattform etwa doppelt so oft hochgeladen werden, als Biden-Positive. Das 13-Sekunden-Video von Trump hat bereits jetzt 3,3 Millionen Likes bei knapp 60 Millionen Views.

