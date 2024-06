Home iPhone Falt-iPhone: Später Start für Apple kein Nachteil

Apple wird wohl nicht so rasch ein faltbares iPhone auf den Markt bringen. Taiwanische Marktforscher sehen darin aber nicht unbedingt einen Nachteil für den Konzern. Noch für eine geraume Weile dürften Foldables ein Nischenprodukt bleiben. Wenn aber ein iPhone Fold erscheint, könnte das für einigen Wirbel in der Branche sorgen.

Apple hat nach wie vor kein faltbares iPhone im Lineup. Das wird wohl einstweilen auch so bleiben. Die führenden Analysten sehen Apple in den kommenden Jahren nicht mit einem Foldabel in Smartphonegröße an den Start gehen, diese Auffassung stützt nun auch eine Einschätzung eines taiwanischen Marktforschers.

Anders als andere Beobachter sieht diese Prognose hierin aber nicht unbedingt einen Nachteil für Apple, wenn indes ein iPhone Fold erscheint, könnte Apple damit in kurzer Zeit massiv punkten.

Falter bleiben weiter Exoten

Derzeit machen faltbare Smartphones nur einen minimalen Anteil von rund 1,5% der verkauften Smartphones aus, so die Einschätzung. Dieser Wert wird wohl noch für geraume Zeit auf niedrigem Niveau verharren. Im Jahr 2028 dürfte dieser Anteil bei rund 4,8% weltweit liegen. Apple wird indes wohl kaum vor 2027 ein iPhone Fold bringen, heißt es in Prognosen. Zuvor dürfte man mit anderen faltbaren Geräten die Stimmung der Verbraucher testen, im Raum steht etwa ein faltbares iPad oder MacBook.

Wenn aber erst einmal ein faltbares iPhone auf dem Markt ist, dürfte das die Verkaufsdynamik für dieses Segment deutlich beleben. Wie bei anderen Geräteklassen zuvor, wird erwartet, dass Apple durch einen Markteintritt für eine merkbare Steigerung der Verkäufe sorgen könnte. Derzeit gilt bei Foldables noch die Displaytechnik und Faltmechanik als größte Herausforderung, auch wenn die meisten Hersteller inzwischen die größten Anfälligkeiten der Modelle der ersten Jahre überwunden haben.

