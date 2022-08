Home Apple Apple seit 40 Jahren in Australien: So möchte das Unternehmen noch nachhaltiger werden

Heute feiert Apple 40-jähriges Bestehen seines Geschäfts in Australien. Aus diesem Grund hat das Unternehmen einige Initiativen angekündigt, die nicht nur die Menschen vor Ort unterstützen, sondern auch dem gesamten Planeten Nutzen bringen sollen. Darunter befinden sich Initiativen, die die Nutzung erneuerbarer Energien vorantreiben oder neue Programmierkurse für Studentinnen und Studenten in Australien schaffen.

In einer Pressemitteilung hat Apple-CEO Tim Cook mitgeteilt, er sei stolz darauf, dass Apple eine solch lange Geschichte seines Geschäfts in Australien verzeichnen könne. Dies sei nicht zuletzt möglich gewesen aufgrund all jener Geschäftspartner, Kolleginnen und Kollegen und Kundinnen und Kunden, die das Unternehmen in dem Land besitze. Apple wolle demnach weiterhin mit den Menschen in Australien zusammenarbeiten, um die Welt zu einem „gerechteren und faireren Ort“ zu machen.

Drei große Pläne

Apples Ziel ist es bekanntermaßen, bis 2030 klimaneutral zu sein. Daher möchte der Konzern auch den Umstieg auf grüne Energie in Australien vorantreiben und hat deshalb einen neuen Windpark in Queensland gekauft. Zudem werden weitere Parks ihren Betrieb im Jahr 2026 aufnehmen, wodurch alle Parks zusammen am Ende umgerechnet die Menge Strom generieren werden, die benötigt würde, um 80.000 Haushalte zu versorgen.

Darüber hinaus möchte Apple auch seine Zusammenarbeit mit der RMIT University in Melbourne und der University of Technology Sydney (UTS) ausbauen, damit mehr Studierende Zugang zu Programmierkursen haben. Seit 2017 stellen Apple und die RMIT University bereits Online-Kurse für die Programmiersprache Swift bereit.

Zudem plant Apple, die indigene Bevölkerung Australiens zu unterstützen. Aus diesem Grund möchte das Unternehmen in Zukunft indigene Organisationen finanzieren, die indigenen Menschen dabei helfen, ihren eigenen Wohlstand mithilfe von Technologie zu sichern.

