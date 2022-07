Home Apple Apple patentiert ein spezielles Notruf-Kommunikationssystem

Apple patentiert ein spezielles Notruf-Kommunikationssystem

Anhand von Apples Patenteinträgen kann man einigermaßen erahnen, welche Neuheiten für Konsumenten in einigen Jahren vorgestellt werden. Nun patentierte das Unternehmen ein Kommunikationssystem für Notrufe, das auch Gebiete ohne Mobilfunksignal abdecken soll.

Hierzulande kann man selbst dann noch einen Notruf an den Euronotruf absetzen, wenn das Smartphone eigentlich anzeigt, dass kein Empfang mehr vorhanden ist. Dann wählt sich das Gerät nämlich in das Netz ein, welches vor Ort am stärksten ist. In der Regel sollte das in den seltensten Fällen gar nicht funktionieren, da es komplette Funklöcher bei uns heutzutage kaum mehr gibt.

Dem ist aber nicht überall so, wie zum Beispiel in New York, USA. Gerade im U-Bahn-Netz kann es sein, dass nicht einmal mehr der Notruf erreicht werden kann. Genau in diesen Situationen soll das Patent von Apple eingreifen und gewährleisten, dass man dennoch zur nächsten Notrufstelle durchkommt.

Apple-Patent: Ähnliche Technologie kam bereits bei 9/11 zum Einsatz

Doch wie soll das genau bewerkstelligt werden? Laut dem Patent soll ein Smartphone, dass sich in Reichweite des Netzes befindet, sein Signal an andere Smartphones in der Nähe weitergeben können. So kann etwa ein Handy außerhalb eines Tunnels seinen Mobilfunkempfang an Geräte, welche sich in der Nähe, aber schon im Tunnel ohne Empfang befinden, weiterleiten. In dem Patentantrag ist auch davon die Rede, dass es möglich sein soll, Nachrichten zwischen iPhones auszutauschen. Auch dann, wenn mehrere kein Mobilfunksignal empfangen können.

Ermöglicht wird das durch „Lawful Interception“ (LI). LI ermöglicht der Polizei das Abfangen von Telefonaten.

Das Patent soll für LI und für die Kommunikation bei Notfällen eingesetzt werden. Tatsächlich dürfte Methodik auch bereits am 9/11 zum Einsatz gekommen sein. Damit wurden wohl Warnungen an Hilfskräfte im zweiten Turm des World Trade Centers mit der Aufforderung zur Evakuierung gesendet.

Wie bereits nun mehrfach erwähnt, handelt es sich bei der eben erklärten Technologie um ein Patent. Das bedeutet also, dass es noch ein paar Jahre dauern kann, bis wir diese überhaupt in einem iPhone sehen werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!