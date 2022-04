Home Daybreak Apple Apple mit Rekordquartal | iPhone-Abo als Wachstumschance | StreamOn ist tot – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat gestern Abend Quartalszahlen vorgelegt und die haben wieder einmal alle Rekorde gebrochen. Allerdings: Das iPad schwächelt, was aber auch schon erwartet worden war. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat gestern Abend deutscher Zeit die Quartalszahlen für das zweite Fiskalquartal 2022 vorgelegt. Die Zahlen waren erneut rekordverdächtig: Apple hat so viel wie noch nie in einem zweiten Quartal verdient. Auch konnte das Unternehmen in fast allen Bereichen Umsatz und Gewinn steigern, vor allem das Services-Segment mit App Store, Apple Music und iCloud lief prächtig. Weniger gut lief freilich das iPad, hier findet ihr alle Zahlen kompakt zusammengefasst.

Die weiteren relevanten Details aus dem Conference Call lest ihr bei uns im Laufe des Tages – keine Sorge: Es besteht kaum Grund zur Veranlassung, dass sich der Inhalt der Verkündigungen innerhalb der nächsten Stunden ändern wird. :)

Ist ein iPhone-Abo für Apple lukrativ?

Ja, meinen Analysten von Global Data. Sie sehen Apple auf diese Weise in der Lage, neue Kundengruppen zu erschließen. Apple könnte mit einem Abo auf Basis monatlicher Zahlungen Kunden zum Kauf eines iPhones motivieren, die das Apple-Smartphone bislang noch zu teuer finden, hier dazu weitere Infos.

StreamOn und Vodafone Pass sind tot, und nun?

Die Bundesnetzagentur hat StreamOn der Deutschen Telekom verboten, auch der Vodafone Pass von Vodafone fiel dem Verbot zum Opfer, der Grund ist laut Bundesnetzagentur ein Verstoß gegen das Gebot der Netzneutralität. Aber was sagen die Provider zu dieser Entscheidung? Hier lest ihr, was Telekom und Vodafone nun vor haben.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das Privatsphäre-Feature iCloud Private Relay wird unter iOS 16 wohl ein wenig erweitert: Es soll dann den Datenverkehr nicht nur von Safari verbergen, hier dazu mehr.

Sollte iOS 16 mehr Gestaltungsfreiheit bieten?

Durchaus kontrovers wurde die Frage diskutiert, ob iOS 16 dem Nutzer auf dem Homescreen mehr Freiheiten bieten sollte. Auch im Podcast sind wir uns da nicht ganz einig, aber worum geht es dabei überhaupt? Hier dazu die Infos.

Und zum Schluss wollen wir euch noch auf ein Update der Bildbearbeitung Pixelmator Pro aufmerksam machen, hier dazu die relevanten Details.

Damit darf ich euch einen schönen Start ins Wochenende wünschen – macht was draus!

