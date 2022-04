Home Apps Pixelmator Pro in Version 2.4.2: Das ist neu

Pixelmator Pro gehört im Bereich Bildbearbeitung mittlerweile bei einigen Mitgliedern unserer Redaktion zu den Lieblings-Apps für diesen Bereich. Das liegt neben dem Umstand, dass es sich hier um einen Einmalkauf handelt, vor allem an den wirklich regelmäßigen Updates. Zuletzt ist eine neuerliche Aktualisierung der App erschienen.

Pixelmator Pro in Version 2.4.2

Erst vor gut zweieinhalb Wochen veröffentlichten die Entwickler Pixelmator Pro 2.4 Odesa, Apfelpage berichtete. Hierbei handelt es sich wieder einmal um eine komplett neue Version, wenn man so will. Nun schieben die Entwickler das nächste Punktupdate nach, was sich mitnichten nur um Bugfixes kümmert. Anbei einmal die Release-Notes:

Verbesserungen

Beim Exportieren von Motion-Projekten können Sie jetzt die Framerate und Dauer festlegen.

Mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten können Sie jetzt Werte in Textfeldern erhöhen und verringern. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um größere Schrittweiten zu verwenden.

Verwenden Sie die neuen Tastenkombinationen Option-Pfeil rechts und Option-Pfeil links, um den Zeichenabstand von ausgewähltem Text anzupassen.

Bearbeiten Sie Schriftgrößen genauer mit Dezimalwerten.

Es ist jetzt wieder möglich, Effekte auf Ebenenmasken anzuwenden.

Unterstützung für einige weitere Typen von Einstellungsebenen aus Adobe Photoshop wurde hinzugefügt. Die folgenden Einstellungsebenen in PSD-Dateien werden nun als Farbanpassungen oder Effektebenen in Pixelmator Pro geöffnet: Helligkeit/Kontrast, Ebenen, Kurven, Belichtung, Lebendigkeit, Farbton/Sättigung, Farbbalance, Schwarz-Weiß, Fotofilter, Kanalmixer, Farblookup, Invertieren, Posterisieren, Schwellenwert und Farbverlauf.

Verbessertes Schreiben und Lesen von SVG für bessere Kompatibilität mit anderen Anwendungen.

Beschneidungsmasken werden jetzt beim Exportieren von SVG-Dateien beibehalten.

Beim Ersetzen von Bildern mit der Funktion „Bild ersetzen“ wird die Dateigröße in bestimmten Situationen nun besser optimiert.

Behoben

Manchmal wurde ein Teil des Arbeitsbereichs von Pixelmator Pro ausgeblendet, wenn der Vollbildmodus verlassen wurde. Behoben.

Wenn eine Effekt- oder Farbanpassungsebene aus einer leeren Ebene erstellt wurde, blieb ihre Maske nicht erhalten. Behoben.

Die Menüpunkte „Farbanpassungen“ und „Effekte“ sowie deren Tastenkombinationen waren inaktiv, wenn das Werkzeug „Zuschneiden“ aktiviert war. Behoben.

Effekte mit einstellbarer Deckkraft zeigten manchmal falsche Deckkraftwerte an. Behoben.

Die Breite des Menüs Schriftarten war bei bestimmten Schriftarten nicht korrekt. Behoben.

Pixelmator Pro wurde unerwartet beendet, wenn Pinsel aus Pixelmator Classic importiert wurden. Behoben.

In bestimmten Situationen führte das Öffnen des Pinsel-Browsers zum unerwarteten Beenden von Pixelmator Pro.

Update weiterhin kostenfrei erhältlich

Wer Bestandskunde ist, darf sich freuen. Auch dieses Update wird weiterhin kostenfrei angeboten. Angesichts des vergleichsweise günstigen Preises von 39,99€ in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Umso lobenswerter ist das Vorgehen.

-> Pixelmator Pro im Mac App Store (Affiliate-Link)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

