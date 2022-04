Home Mobilfunk Wie geht’s weiter? Das sagen Telekom und Vodafone zu ZeroRating-Verbot

Die Bundesnetzagentur hat StreamOn und den Vodafone Pass verboten. Sie hofft auf mehr Volumen für weniger Geld, doch zumindest kurzfristig ist das wohl nicht zu erwarten. Wir haben die Provider nach ihren weiteren Plänen für Bestandskunden gefragt.

Damit hatten viele wohl nicht mehr gerechnet: Die Bundesnetzagentur hat Vermarktung und auch Fortführung für Bestandskunden von StreamOn der Telekom und des Vodafone Pass verboten, Apfelpage.de berichtete. Diese Optionen helfen derzeit vielen Kunden dabei, mit ihrem Datenvolumen über den Monat zu kommen. Was wird daraus, wenn die Optionen eingestellt werden? Wir haben bei den Netzbetreibern nachgefragt.

Das sagen Telekom und Vodafone zum Verbot von ZeroRating

Die beiden Konzerne antworteten zügig auf unsere Bitte um Stellungnahme. Ganz konkret wurden sie dabei noch nicht, doch für Bestandskunden sind einige positive Anpassungen geplant, lässt zumindest die Telekom durchblicken. Zugleich drückt sie ihre Enttäuschung über die Entscheidung aus:

Wir bedauern das Einstellen des Zero-Rating-Angebots für rund vier Millionen zufriedene Nutzer und die nahezu 500 StreamOn-Partner sehr. Gleichzeitig wird die Telekom auch weiterhin mit fairen Tarifen hohen Datenverbrauch und das beste Nutzungserlebnis ermöglichen. Deshalb optimieren wir das Erlebnis unserer Kunden durch konkrete Maßnahmen ständig, in dem wir z. B. Datenvolumen verschenken oder dauerhaft das Datenvolumen in Tarifen ausgewählter Kundengruppen aufwerten. Die nächsten Maßnahmen für weitere Kundengruppen sind bereits in Vorbereitung, betroffene Kunden werden natürlich rechtzeitig informiert.

Die Hoffnung auf weitere Aufstockungen des Datenvolumens für einige Tarife darf also zunächst weiterleben.

Und Vodafone? Die Düsseldorfer äußerten sich knapper und in der Sache weniger ergiebig. Der Konzern teilt mit:

Wir analysieren derzeit die Anordnung der BNetzA bezüglich der Einstellung der Vodafone Pässe und werden im Anschluss über weitere Schritte informieren. Aktuell bleibt für unsere Kunden alles wie gehabt.

Ob sich Vodafone ebenfalls zu Verbesserungen der Tarife wird durchringen können, bleibt abzuwarten.

