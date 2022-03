Home Apple Apple kippt die Maskenpflicht für Mitarbeiter in Teilen der USA

Apple ändert seine Covid-19-Schutzvorkehrungen in einigen Teilen der USA für Angestellte in den Büros und Apple Stores. Die Maskenpflicht entfällt für die geimpften Mitarbeiter überall dort, wo das die behördlichen Vorgaben zulassen. Zuvor war die Maskenpflicht bereits für Besucher der Apple Stores aufgehoben worden.

Apple modifiziert einmal mehr seine interne Corona-Politik in den USA. Die Maskenpflicht für Mitarbeiter in den Niederlassungen und den Apple Retail Stores wird an manchen Orten aufgehoben, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg unter Berufung auf ein internes Memo von Apple an seine Mitarbeiter.

Danach wird die Maskenpflicht überall dort in eine freiwillige Verhaltensweise umgewandelt, wo die Maskenpflicht in Innenräumen seitens der Behörden bereits aufgehoben wurde. Dies wird in den USA sehr regional gehandhabt und trifft etwa für Teile Kaliforniens zu.

Apple Store-Besucher müssen in den USA auch keine Masken mehr tragen

Die Aufhebung der Maskenpflicht gilt für geimpfte Mitarbeiter, dies gilt auch für Angestellt in den Apple Retail Stores in den betreffenden Regionen. Zuvor hatte Apple bereits entschieden, dass Besucher der Apple Stores in den betreffenden Regionen auch keine Masken mehr tragen müssen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Ab dem 07. März werden „Today at Apple“-Veranstaltungen zudem wieder in Präsenz durchgeführt, das alles gilt jedoch nur für die USA. In Deutschland ist hier bis auf weiteres keine Änderung im öffentlichen Raum zu erwarten.

