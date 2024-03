Home Daybreak Apple Apple darf Dritt-App-Shops nicht schlecht machen | schmale iPhone 16-Ränder | mattes iPad Pro – Daybreak Apple

Apple darf Dritt-App-Shops nicht schlecht machen | schmale iPhone 16-Ränder | mattes iPad Pro – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Apple muss zwar den App Store öffnen, alternative Stores und auch alternative Zahlungsmittel zulassen, versucht aber alles, den Kunden das nach Möglichkeit auszureden. Geht nicht, sagt die EU-Kommission völlig zu Recht und stellt weitere Schritte in Aussicht. Was wir aktuell erleben, ist ein Lehrstück in wirksamer Wettbewerbspolitik – endlich!

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples App Store muss geöffnet werden, die Entwickler müssen auch alternative Zahlungsmöglichkeiten anbieten können, Apple will aber weder Entwicklern, noch den Nutzern die neue Freiheit gönnen. Man stellt daher alles, was nicht im App Store und über iTunes abläuft, als grundsätzlich böse und gefährlich dar. Das geht gar nicht, stellt die EU-Kommission fest und behält sich Reaktionen vor. Der Digital Markets Act soll Bürgern neue Freiheiten eröffnen und sie bei deren Ausübung nicht verunsichern und einschüchtern, hält die Kommission fest und sie hat damit absolut Recht.

Das iPhone 16 soll noch schlankere Ränder bekommen

In den Kommentaren wurde die steile These vertreten, dass es wichtigere Dinge geben könnte, als die Displayränder des iPhones noch schmaler zu machen. Und ganz ehrlich: So ist es auch. Dennoch hat Apple wohl eine neuartige Technologie erworben, die genau das ermöglichen soll. Immerhin, angeblich bekommen alle neuen iPhones diese Verbesserungen, bei den Pro-Versionen springt zudem wohl auch ein minimal größeres Display heraus.

Das iPad Pro könnte ein mattes Display bekommen

Der Bildschirm des kommenden iPad Pro ist womöglich auch in einer matten Version zu haben. Es wäre das erste Mal, dass ein iPad sich mit dieser Eigenschaft bestellen ließe, doch ein matter Bildschirm hat durchaus seine Vorzüge. Nächste Woche wird das aktualisierte Tablet erwartet.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Applechef Tim Cook war zuletzt in China. Er besucht dort Entwickler und Fertiger, die die Vision Pro bauen, hier die Infos.

Die Vision Pro ist euer? Es kann noch viel teurer werden.

Wem die Vision Pro in ihrer Standardedition nicht teuer genug ist, kann noch deutlich mehr ausgeben: Eine ganz edle Variante der Brille ist jetzt erhältlich.

Organe spenden geht jetzt auch online.

Nun, die Organentnahme noch nicht, das wäre tatsächlich schwierig, aber die Anmeldung am Organspenderegister kann jetzt auch einfach und bequem online erledigt werden, hier lest ihr mehr dazu.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

