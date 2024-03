Home Gerüchte Kommt das neue iPad Pro optional mit mattem Display?

Kommt das neue iPad Pro optional mit mattem Display?

Das neue iPad Pro soll optional mit einem neuen, matten Display kommen. Dieses soll auch blaue Farbanteile des Spektrums herausfiltern, was gerade abends von Vorteil sein kann.

Apples neues iPad Pro kommt angeblich mit einer neuen Option für das Display: Der Leaker, der als Instant Digital bekannt ist und sich in den letzten Tagen schon häufiger zu verschiedenen kommenden Apple-Produkten zu Wort gemeldet hat, geht in seinen jüngsten Ausführungen davon aus, dass Apple ein iPad Pro mit mattem Display anbieten wird. Wie er in chinesischen sozialen Medien schreibt, soll dieses matte Finish eine Art eingebauten Blaulichtfilter haben. Eine solche Funktionalität wird bereits softwareseitig von vielen Geräten und Systemen angeboten und ist vor allem abends angenehmer für den Nutzer.

Neues mattes Display könnte sich am Pro Display orientieren

Es ist nicht bekannt, ob Apple sich bei diesem matten Display der Nano-Textur bedient, die man bereits beim Studio Display und dem Pro Display XDR verwendet. Matte Displays streuen das Licht und sind daher in hellen Umgebungen von Vorteil, wo Blendungen verringert werden, allerdings produzieren sie als Nebeneffekt auch ein etwas unschärferes Bild.

Diesen Nachteil beseitigt das Nano-Textur-Glas durch eine geätzt strukturierte Oberfläche, diese Technik ist allerdings auch recht preisintensiv. Das dürfte das neue iPad Pro indes ohnehin sein, Beobachter rechnen vor allem aufgrund de neuen Displays mit Preisen, die deutlich oberhalb der aktuell aufgerufenen Beträge liegen.

Ein möglicher Termin für das kommende iPad Pro wäre nächste Woche, wie wir zuvor berichtet hatten. Auch ein großes neues iPad Air wird von einigen Beobachtern erwartet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!