Apple-Brille fast fertig | MacBooks bald nicht mehr knapp | Vietnam statt China? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die VR-Brille von Apple ist offenbar fast fertig, zumindest wurde das Gadget jetzt dem Vorstand gezeigt. Dieses Jahr zu kaufen geben wird es sie aber wohl dennoch nicht mehr – fast geschafft, bald ist Wochenende: Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Es hat lange Jahre gedauert und war mit allerlei Mühen verbunden, wie ihr etwa hier nachlesen könnt, doch die Entwicklung der Apple-Brille ist wohl fast abgeschlossen. Unlängst hat der Vorstand das Gerät vorgeführt bekommen, hier dazu mehr. Eine Markteinführung rückt damit wohl näher, doch dieses Jahr dürfte das Gadget nicht mehr in den Handel kommen.

Wohl aber ist eine Preview denkbar, im Sommer oder Herbst.

Die MacBook-Verfügbarkeit soll sich verbessern

Apples größter Auftragsfertiger für MacBooks, der taiwanische Konzern Quanta Computer, will die Produktion aus dem Einfluss der strikten Lockdowns in China befreien und verlagert die Produktion, hier dazu die Details. Ob das hilft, die Lieferzeiten des MacBook Pro 2021 wieder auf akzeptable Niveaus zu drücken und wie schnell das geht, bleibt aber offen.

Apple soll nach Vietnam kommen

Die Abhängigkeit von China hat Apple schon mehrmals übel mitgespielt, gerade jetzt bekommt der iPhone-Konzern die praktischen Auswirkungen voll ab. Alternative Standorte sollen her und der Regierungschef von Vietnam versucht, genau hier zu punkten. Er besuchte zuletzt Applechef Tim Cook im Apple Park, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Neue Testversionen für freiwillige Tester sind da, iOS 15.6 und iPadOS 15.6 Public Beta 1 und macOS Monterey 12.5 Public Beta 1.

Wir haben Nomads neues Apple Watch-Band ausprobiert.

Was das Zubehör kann, lest ihr in unserem aktuellen Produktcheck.

Und die Eve-App hat ein größeres Update erhalten, welche neuen Funktionen die Anwendung nun erhalten hat, lest ihr hier.

Zum Schluss mag ich euch noch unseren neuen Apfelplausch als Hörtipp ans Herz legen.

Damit darf ich mich auch schon wieder verabschieden und wünsche euch allen ein entspanntes Wochenende.

