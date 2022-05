Home Mac MacBook Pro bald schneller lieferbar? Fertiger verlagern Produktion

Apple kann das MacBook Pro bald vielleicht wieder halbwegs zügig ausliefern: Wer aktuell bestellt, wartet mit Pech bis Anfang August, das liegt an Problemen in den Lieferketten. Nun schichten Apples Auftragsfertiger Aufträge an andere Standorte um.

Bei Apple, aber nicht nur dort, knirschen aktuell wieder die Lieferketten. Die Gründe sind vielfältig und verflochten, ein zentrales Problem ist die Politik in China, die bei den kleinsten Corona-Ausbrüchen immer noch ganze Regionen still legt. Die Folge sind auch still stehende Bandstraßen und daraus resultierende Verzögerungen in der Produktion. Auch können Schiffe in chinesischen Häfen nicht planmäßig abgefertigt werden, was die Problematik noch verschärft.

Das MacBook Pro ist aktuell ein Opfer dieser Komplikationen, doch Apple versucht, den Knoten zu zerschlagen.

Kommen neue MacBooks bald wieder pünktlich?

Aktuell ist Apples größter Auftragsfertiger für MacBooks Quanta Computer dabei, Aufträge zur MacBook-Fertigung in die Fabrik in Chongqing zu verlagern. Damit versucht das Unternehmen, das der einzige große Fertiger für MacBooks ist, den anhaltenden weitgehenden Stillstand der großen Fabrik in Shanghai teilweise zu kompensieren, dort kam es zuletzt aufgrund der restriktiven Corona-Maßnahmen sogar zu Unruhen, Apfelpage.de berichtete.

Wenn Quanta nun die Verlagerung größerer Kontingente zeitnah umsetzen könnte, wie es in einer Schilderung für Abonnenten von Digitimes aus Taiwan zuletzt hieß, könnte das dazu führen, dass Apple-Kunden ihre Bestellungen bald wieder zügiger erhalten würden. Derzeit warten Kunden oft bis Juli oder teils sogar bis in den August auf ihr neues MacBook Pro 14 oder 16 Zoll.

Diese Modelle mit M1 Pro / M1 Max hatte Apple letzten Herbst auf den Markt gebracht und mit der Auslieferung gibt es bereits seit einigen Wochen arge Probleme.

