Tim Cook trifft Regierungschef von Vietnam: Mehr Produktion abseits von China angestrebt

Applechef Tim Cook traf zuletzt mit dem vietnamesischen Premierminister Pham Minh zusammen. Der asiatische Regierungschef befindet sich aktuell auf einer PR-Reise durch die USA und wirbt für neue Investitionen in seinem Land. Apple erwägt schon lange, Vietnam als neuen Hinterhof für die eigene Lieferkette zu erschließen.

Apples CEO Tim Cook traf kürzlich mit dem vietnamesischen Premierminister Pham Minh zusammen. Dieser befindet sich gerade auf einer Art USA-Reise in eigener Sache. Ziel verschiedener Besuche bei diversen Tech-Firmen ist es, den Standort Vietnam ins Gespräch zu bringen und dessen Vorzüge hervorzuheben.

Pham Minh hob bei dem Treffen mit Cook das Interesse und die Wertschätzung hervor, die Apples Produkten von Bürgern in seinem Land entgegen gebracht würden, allerdings dürften nur die aller wenigsten Vietnamesen sich ein iPhone oder eine Apple Watch leisten können, das Land gehört zu den ärmsten Staaten der Welt.

Neue Chancen für günstige Fertigung

Zu bieten hat Vietnam, wenn schon keine Kunden, so doch zumindest Arbeiter. Die Löhne dort sind niedriger als etwa in China, was Apple schon vor Jahren gereizt hat, Apfelpage.de berichtete. Zudem sieht sich der iPhone-Konzern zuletzt wieder verstärkt nach Produktionskapazitäten abseits von China um, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Der Regierungschef machte bei dem Treffen im Apple Park zudem klar, dass seine Regierung bestrebt sei, ein marktfreundlicheres Umfeld in Vietnam zu schaffen. Das Land wird in einem der Form nach kommunistischen Stil regiert, der sich allerdings grob an der Machart des chinesischen Kommunismus orientiert, also für fremdes Kapital durchaus offen ist.

Apple hat bis jetzt keine eigenen Liegenschaften oder Aktivitäten in Vietnam, die Lieferkette hat das Land allerdings bereits erschlossen. Ein Ausbau dieses Engagements erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Lage der Produktionskapazitäten in Asien durchaus wahrscheinlich.

