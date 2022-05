Home Apfelplausch iOS 16 mit Redesign und voller Bugs | Bericht über Anfänge der Apple-Brille – JETZT im Apfelplausch!

Sponsor: Coinpanion. Automatisiert in Kryptowährungen, NFTs und Metaverse-Trends investieren. (hier 20 Euro Investmentbonus sichern mit „apfelplausch20“)

Apple kommt mit der Brille wohl langsam voran, doch aller Anfang war schwer – sehr schwer, eins der Themen der heutigen Sendung. Außerdem: Ärger mit iOS 16, iPhones mit USB-C und ein günstigeres Apple TV, das sind weitere Themen des heutigen Apfelplausch. Ich darf euch ganz herzlich zur Episode 241 begrüßen.

Auch in dieser Sendung weichen wir nicht vom bewährten Schema ab: Zuerst beginnen wir mit etwas Post von euch. Sodann sind wir auch schon mitten drin.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:03:00: Hörerpost: Android vs. iOS im Alltag

Hörerpost: Android vs. iOS im Alltag 00:15:30: Gerüchte zu iPhones 15 und neuem Zubehör

Gerüchte zu iPhones 15 und neuem Zubehör 00:24:00: Günstigeres Apple TV im Herbst?

Günstigeres Apple TV im Herbst? 00:29:30: App Store-Staubsauger: Sind 30 % der Apps veraltet?

App Store-Staubsauger: Sind 30 % der Apps veraltet? 00:38:30: Sponsor: Coinpanion (Zum Apfelplausch-Bonus)

Sponsor: Coinpanion (Zum Apfelplausch-Bonus) 00:41:30: iOS 16 zu verbuggt? Public Beta verzögert

iOS 16 zu verbuggt? Public Beta verzögert 00:50:30: Apple Brille wurde Vorstand gezeigt: Launch in Kürze?

Apple Brille wurde Vorstand gezeigt: Launch in Kürze? 01:00:00: Apple Watch Series 8 endlich eckig: Prosser sicher

Apple Watch Series 8 endlich eckig: Prosser sicher 01:05:00: Neues aus der Patent-Welt

Sponsor Coinpanion

Euch interessieren Investment-Apps fürs iPhone? Dann ist Coinpanion eventuell etwas für euch. Die App macht die riesige Welt aus Tausenden Kryptowährungen, NFTs und Metaverse-Trends für jedermann zugänglich. Keine Recherche nötig, das übernimmt Coinpanion. Ihr investiert lediglich in deren wöchentlich gemanagte Portfolios aus den besten Trends.

Und das Beste: Alle Apfelplausch-Hörer bekommen mit dem Code „apfelplausch20“ einen Investmentbonus von 20 Euro zum Starten. Unter dem Link geht es los:

→ Bei Coinpanion einsteigen und 20 Euro Investmentbonus sichern

Wann kommt das USB-C-iPhone?

Das wird wohl kommendes Jahr so weit sein, alle Analysten und Beobachter vermuten das, auch das Zubehör wird wohl recht bald auf den neuen Standard umgestellt werden. USB-C bei Apple-Produkten wurde übrigens der totale Aufreger, weniger in den Kommentaren hier, als in den sozialen Medien unter den jeweiligen Artikeln. Ich bin immer noch völlig fasziniert, es ist mir ein völliges Rätsel, wie man so erbittert tagelang über den besten Anschluss streiten kann, aber nun…

Kommt ein günstigeres Apple TV?

Das zumindest behaupten Analysten. Apple könnte damit der Billigkonkurrenz von Fire TV und Co. etwas entgegen setzen, wir sprechen ein wenig über das aus unserer Sicht etwas unglücklich positionierte Produkt Apple TV.

Wird der App Store leer gesaugt?

Das würde nämlich passieren, würde Apple konsequent alle älteren und lange nicht mehr aktualisierte Apps rauswerfen. Wir sprechen ein wenig darüber, ob es eine gute Idee ist, den Staubsauger anzuwerfen.

Und was war sonst noch?

Apple verschiebt den Start der iOS 16-Public Beta – der Grund macht wenig Hoffnung auf tolle Performance. Die Apple-Brille nähert sich der Fertigstellung, doch der Anfang war schwer – buchstäblich. Wir sprechen über einige interessante Insidereinblicke aus den frühen Tagen. Die Apple Watch sollte ja den Gerüchten nach flach und eckig werden – wurde sie aber nicht. Allerdings könnte das noch kommen, neue Leaks deuten darauf hin. Und zum Schluss erzählt Lukas noch ein wenig über neue Patente von Apple, unter anderem von unsichtbaren Knöpfen.

