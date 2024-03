Home Deals Amazon-Deal: Playstation 5 + Controller 17% günstiger abstauben

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. März 2024 um 12:05 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Auch wenn der Frühling vor der Tür steht, gerade abends sind die Temperaturen durchaus noch etwas frostig. Ideal, um sich die Zeit mit Zocken zu vertreiben und hier ist uns ein Angebot bei Amazon ins Auge gefallen.

Playstation 5 als Disc-Edition mit Controller

Am Horizont zeigt sich langsam die Playstation 5 Pro, doch es dauert noch etwas. Wer so lange nicht warten will, bekommt aktuell ein spannendes Angebot bei Amazon: Die Playstation 5 als Disc-Edition mitsamt einem Controller ist aktuell rund 17% günstiger erhältlich – statt 609,00 Euro werden derzeit nur nur 509 Euro fällig:

