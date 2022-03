Home Daybreak Apple Akku-Probleme mit iOS 15.4 | weitere Banken für Apple Pay | watchOS 8.5 bringt Lade-Bug – Daybreak Apple

Akku-Probleme mit iOS 15.4 | weitere Banken für Apple Pay | watchOS 8.5 bringt Lade-Bug – Daybreak Apple

Schönen guten Morgen! Hoffentlich wurde euer iPhone über Nacht geladen, denn mit iOS 15.4 kann es sein, dass die Akkulaufzeit nicht mehr so gut ist. Weiters bringt watchOS 8.5 Probleme beim Aufladen. Positiv ist dagegen, dass weitere deutsche Banken Apple Pay jetzt anbieten. Die morgendliche Zusammenfassung.

iOS 15.4 verkürzt teils die Akkulaufzeit

Nicht unüblich ist es, dass sich die Akkulaufzeit des iPhones durch ein iOS-Update ändert. Leider ist es dabei öfters so, dass sie etwas schlechter wird, wie es jetzt mit iOS 15.4 bei einigen der Fall ist, wie man auf diversen Social-Media-Plattformen mitbekommt. Bei einem Besitzer eines iPhone 13 Pro Max ist es etwa so, dass der Akku seit der Aktualisierung nur mehr einen Arbeitstag durchhält. Natürlich tritt der Bug nur vereinzelt auf. Apple ist dieses Problem anscheinend bekannt, es soll sich angeblich nach einigen Tagen regulieren. Das muss sich allerdings erst zeigen.

Apple Pay: Listen der Banken in Deutschland wird länger

Es gibt eine ganze Reihe an deutschen Banken und Finanzinstituten, die fortan auch mit Apple Pay verwendet werden können. Darunter findet man die Namen Emburse, Vivid Money und Payquicker. Nun sind also schon alle großen Anbieter auf den Zug aufgesprungen, wenngleich es einige Jahre dauerte – aber besser später als nie. Einige Verweigerer gibt es leider weiterhin, die Postbank ist einer davon.

watchOS 8.5 und Apple Watch S7: Laden funktioniert schon wieder nicht einwandfrei

Eine Verbesserung der Apple Watch Series 7 sind die schnelleren Ladegeschwindigkeiten. Um von diesen profitieren zu können, wird allerdings das mitgelieferte Ladegerät oder eines mit Power-Delivery vorausgesetzt. Bereits in der Vergangenheit wollte das Ganze allerdings schon einmal nicht so richtig klappen und auch jetzt gibt es wieder Schwierigkeiten, nachdem Apple damals ein Update mit einer Fehlerbehebung ausgerollt hatte. Wieder lädt die Uhr gar nicht oder nur sehr langsam voll auf und diesmal tritt das Verhalten sogar mit dem mitgelieferten Lade-Zubehör auf.

Das könnt ihr außerdem lesen

Neue App-Updates

Im gestrigen AppSalat präsentierten wir euch einige App-Updates. Genauer schauten wir uns an, was sich in Overcast, Tot und Play tat.

Apple lockt talentierte Mitarbeiter mit Geld

Schon öfters kam es zu kontroversen Berichten über die Arbeitsbedingungen für Apple-Mitarbeiter. Jetzt kam heraus, dass Apple wichtige Mitarbeiter mit hohen Geldsummen in Form von Aktien im Unternehmen behalten will.

Umsatz von Apple TV+ verdoppelte sich zuletzt

Auch wenn Apple TV+ noch lange nicht mit der Konkurrenz mithalten kann, geht es nach und nach bergauf. So konnte der Dienst im vergangenen Jahr seinen Umsatz verdoppeln.

Nun seid ihr wieder am aktuellen Stand der Dinge. Wir wünschen an dieser Stelle einen schönen Mittwoch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!