AppSalat: Neuer Anstrich für Overcast und zusätzliche Features für Tot und Play

Wie ihr das mittlerweile schon kennt, schauen wir uns in regelmäßigen Abständen spannende App-Updates an. Heute nehmen wir einmal die Neuerungen für Overcast, Tot und Play unter die Lupe.

Overcast: Teile der App mit neuem Anstrich

Folgt man dem Entwickler von Overcast, wusste man bereits, dass in diesem Jahr diverse Stellen der App einer Änderung des Designs unterzogen werden. Mit Version 2022.2 erstrahlt vorerst einmal die Startseite in einem neuen Gewand. Analysieren wir das Ganze genauer.

Oben haben wir nach wie vor die Auflistung aller Playlists und Smart Playlists. Hinzu kam, dass sich für diese eine Farbe und ein Icon definieren lassen. Darunter gibt es jetzt eine neue „Recent“-Zeile, die neue und bereits begonnene Podcastfolgen hervorhebt. Die Übersicht über die Podcast-Abonnements direkt darunter blieb unverändert.

Neu ist auch die Schriftart und die Möglichkeit, eine Akzentfarbe für Elemente der Benutzeroberfläche zu wählen. Bislang war hier jeweils eine Farbe für Dark- und Light-Mode vorbestimmt.

Tot: Aktionen für Kurzbefehle

In Tot dreht sich alles um das schnelle, temporäre Niederschreiben von Gedanken und Notizen. Das wurde mit dem neuesten Update, nämlich mit Version 1.3, noch ein wenig vereinfacht. Dieses bringt nämlich Aktionen für die Kurzbefehle-App mit sich.

So geht es nun schon einmal um einiges schneller, Text mit den Aktionen „Add to Dot“ und „Set Dot“ in Tot abzulegen. Einen vermutlich größeren Mehrwert bieten allerdings die Aktionen „Get Dot“ und „Query Dot“, da man Inhalte damit noch barrierefreier in eine andere App, wie zum Beispiel Apple Notizen, für die weitere Verarbeitung transferieren kann.

Ansonsten beinhaltet die Aktualisierung noch verschiedenste Verbesserungen am Benutzererlebnis.

Play: Verbesserungen für Tags

Es dürfte sicher jeder schon einmal erlebt haben, dass man irgendwann nicht mehr Herr über die eigene Abo-Box in YouTube ist. Hier kommt Play ins Spiel. An die App können alle Videos gesendet werden, die man unbedingt anschauen möchte. Dadurch verliert man diese nicht mehr aus den Augen. Die App ist in der Zwischenzeit nicht mehr nur auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac, sondern auch auf dem Apple TV, verfügbar.

Version 1.1.0 umfasst nun einige Erleichterungen für den Umgang mit Tags, welche sich für die Kategorisierung von gespeicherten Videos einsetzen lassen. Mit dem neuesten Update ist es nicht mehr nötig, diese über die Einstellungen der App anzufertigen. Das geht inzwischen nämlich auch über die Ansicht zum Hinzufügen eines Video-Links, alternativ auch über ein Tastenkürzel. Und zu guter Letzt sortiert die App die Tags nun logischer.

