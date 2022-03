Home Apple Apple will Top-Talente mit Geldregen im Unternehmen halten

Mit einem warmen Geldregen versucht Apple neuerlich, Top-Kräfte im Unternehmen zu halten. Verschiedene Hard- und Softwareexperten erhalten hohe Bonuszahlungen, wenn sie weitere Jahre für Apple arbeiten. Zuletzt hatte Apple verschiedentlich Fachkräfte verloren.

Apple hat neuerlich Maßnahmen ergriffen, bestimmte Fachkräfte zu motivieren, im Unternehmen zu bleiben. So werden Bonuszahlungen in beträchtlicher Höhe angeboten, wie die Agentur Bloomberg berichtet. Diese fallen in einer Höhe von 100.000 bis maximal 200.000 Dollar aus.

Die Bonuszahlungen werden in Form von Aktienoptionen eingeräumt, dieses Verfahren nutzte Apple bereits zuvor Ende letzten Jahres.

Die Aktienboni sind an einen Verbleib im Unternehmen gekoppelt und werden erst nach und nach verfügbar. Den vollen Bonus erhält nur, wer die kommenden vier Jahre im unternehmen bleibt. Apple schüttet diese Sonderzahlungen an verschiedene Ingenieure in Hard- und Softwareentwicklung aus. In einer früheren Runde ging dieser Geldregen vor allem über Spezialisten der Chipentwicklung nieder. Hier hatte Apple in den letzten Wochen einige schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen. So ging unter anderem ein führender Entwickler und Architekt der Apple Silicon-Plattform nach langen Jahren bei Apple zu Intel.

Wie viele Mitarbeiter des Unternehmens diese Angebote jeweils angenommen haben, ist nicht klar. Apple versucht so, Talente etwa davon abzuhalten, zu Meta oder anderen Tech-Firmen zu gehen.

