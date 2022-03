Home iCloud / Services Liebling der Kritiker: Apple TV+ konnte 2021 Umsatz verdoppeln

Liebling der Kritiker: Apple TV+ konnte 2021 Umsatz verdoppeln

Apple TV+ setzt auf Qualität und ist damit erfolgreich, zumindest bei internationalen Auszeichungen. Der Streamingdienst wird mehr und mehr zum Liebling der Kritiker, urteilen Experten. Ob das auch immer gleichbedeutend mit Liebling der Zuschauer ist, steht dahin.

Apple TV+ kann nicht mit einem großen Sortiment punkten, wie Netflix oder Disney+, daran hat sich seit Einführung des Dienstes Ende 2019 nichts geändert und das wird auch kurz- und mittelfristig nicht passieren. Stattdessen setzt man auf Qualität, um Punkte zu machen und dieser Plan geht auf, zumindest in der Fachöffentlichkeit, werden Medienanalysten vom WSJ zitiert.

Gerade erst hat Apple TV+ mehrere Oscars mitgenommen, ausgezeichnet wurden Produktion und Darsteller von „CODA“, Apfelpage.de berichtete. Daneben waren unter anderem The Tragedy of Macbeth, Wolfwalkers, Ted Lasso und The Morning Show bei den Kritikern beliebt.

Originals aus dem Katalog von Apple TV+ brachten es inzwischen auf rund 1.000 Nominierungen und 250 internationale Auszeichnungen.

Umsatz von Apple TV+ hat sich zuletzt verdoppelt

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 habe Apple TV+ seinen Umsatz verdoppeln können, so Toni Sacconaghi von Bernstein gegenüber dem WSJ. In den USA kommt der Streamingdienst aktuell auf geschätzt rund 12 Millionen zahlende Zuschauer. Das ist noch immer nicht viel, zumal Apple die ersten anderthalb Jahre die Zuschauer mit ausgedehnten kostenlosen Probephasen zu ködern suchte.

Mehrfach wurde bereits die Kritik geäußert, dass Apple TV+ eher auf das Wohlwollen der Kritiker, weniger der Zuschauer zielt. Derzeit können Kunden der Deutschen Telekom Apple TV+ für drei Monate kostenlos nutzen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. In Zukunft könnte Apple TV+ in den USA weitere Zuschauer durch erste Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen an sich binden, Apfelpage.de berichtete. In Deutschland und Europa ist damit zunächst nicht zu rechnen.

