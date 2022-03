Home Apple Watch Problem: Apple Watch S7-Schnellladen unter watchOS 8.5 schon wieder kaputt, bei euch auch?

Apples jüngstes Update auf watchOS 8.5 macht offenbar die Schnellladefähigkeit der Apple Watch Series 7 wieder kaputt. Mit der Funktion hatte es bereits früher Probleme gegeben. Nun will das Feature offenbar wieder nicht mehr – schlimmer noch: Bei manchen Nutzern lädt die Uhr jetzt gar nicht mehr. Seid ihr auch betroffen?

Die Apple Watch Series 7 lädt schneller als ihre Vorgänger: Von 0% auf 80% in einer Stunde, hatte Apple versprochen. Das klappt allerdings nur mit dem richtigen Kabel, also entweder dem USB-C-Ladekabel aus dem Lieferumfang, oder einem zertifizierten USB-C-Kabel mit Power Delivery-Unterstützung. Blöd ist nur: Manchmal geht es gar nicht mehr. Mit dem Fast Charging hatte es zuvor schon Probleme an der Apple Watch Series 7 gegeben, die Apple mit einem Update wieder hinbiegen musste, jetzt klemmt es schon wieder.

Seit der Veröffentlichung von watchOS 8.5 können einige Nutzer ihre Apple Watch S7 nicht mehr schnell laden. Dabei wird die Uhr entweder nur langsam, oder nicht mehr ganz voll geladen, wie Nutzer unter anderem in Apples Supportforen berichten.

So bleibt der Ladestand verschiedentlich bei 49% stehen.

Alle Kabel sind offenbar betroffen

Andere Nutzer berichten in sozialen Medien wie Reddit, dass die Apple Watch Series 7 teils wieder deutlich langsamer lädt, seit das Update auf watchOS 8.5 installiert wurde. Manchmal fängt die Uhr zunächst auch gar nicht an zu laden und muss durch mehrmaliges Trennen und wieder Auflegen auf das Ladegerät überredet werden.

Diesmal sind offenbar alle Kabel von dem Bug betroffen. Er tritt mit Belkin-Zubehör auf, aber auch mit Apples eigenem Zubehör. Ob Apple bereits über das Problem orientiert ist und an einem Update arbeitet, ist noch nicht bekannt.

Habt ihr seit watchOS 8.5 auch wieder Probleme mit dem Schnelladen der Apple Watch Series 7 und wie sieht das Fehlerbild bei euch aus?

