AirPods Pro Klang-Testsieger | Web-Apps bald mit iPhone-Push | Apple kassiert für Chrome-Nutzer – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das sind gute Nachrichten für Apple und AirPods-Nutzer. Die aktuellen AirPods Pro 2 siegen bei Stiftung Warentest in den Disziplinen Klang und ANC. Punktabzüge in weiteren Rubriken – mal ehrlich – spielt keine große Rolle, das ist eben dieses Warentest-Ding, die Leute da achten noch auf so altmodische Sachen wie Bedienungsanleitung und Preis-Leistung. Davon darf man sich nicht irre machen lassen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples AirPods Pro waren schon in der ersten Ausführung für viele ein Top-Kauf. Die Verbesserungen in der neuen Version überzeugten in zahlreichen Reviews, das hat auch Stiftung Warentest nun so gesehen. Bei Klang und ANC siegten die neuen AirPods Pro 2 im aktuellen Test von In-Ears, hier dazu mehr.

Apple kassiert für Chrome-Nutzer

Apple-Nutzer haben Geld. Sie geben auch im Schnitt online mehr Geld aus, das wiederum lässt bei Werbekunden die Kasse klingeln. Diesem Kalkül folgt schon seit Jahren der Such-Deal zwischen Apple und Google, der ein fortdauernder Kartellverstoß der Superlative und vielleicht bald Geschichte ist. Auch für iOS-Nutzer von Chrome streicht Apple Geld von Google ein, das wurde nun bekannt, hier dazu mehr.

Web-Apps bekommen endlich auch auf dem iPhone Push

Das ist eine überfällige Neuerung: Auf dem iPhone kommen nun endlich auch Push-Nachrichten für Web-Apps. Diese sind vom Desktop her lange bekannt, Apple sperrte sich hier ebenso lange. Nun geht man aber einen großen Schritt hin zu vollwertigen Web-Anwendungen auf dem iPhone, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Meta wird neidisch auf potenzielle Einnahmen bei Twitter. Daher gibt es jetzt auch eine Facebook-Bezahlversion, wer die bucht, bekommt einen blauen Haken. – nun, wer es braucht – doch ganz billig ist der Spaß nicht, hier die Infos.

Anker bringt ein Terrassenkraftwerk.

Ein bisschen Stromkosten sparen und Solarpanels aufstellen, das geht inzwischen nicht nur in Form einer aufwendigen Dachanlage. Anker spielt hier auch mit und hat ein neues Produkt im Angebot, das ist allerdings nicht billig, hier die Infos.

Der HomePod hat einen neuen Fehler.

Das letzte HomePod-Update sollte Probleme mit Siri beheben und hat einen neuen Siri-Bug eingeführt. Der macht die automatische Priorisierung von Siri-Antworten kaputt, hier die Details.

Und auf Apple TV+ kündigt sich ein neues Original an, hier dazu weitere Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Dienstag wünschen, morgen begrüßt euch an dieser Stelle mein Kollege Tobias.

