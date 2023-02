Home Betriebssystem Endlich Push-Nachrichten für Web-Apps: Neue Funktion ab iOS 16.4

Apple bringt endlich Push-Nachrichten für Web-Anwendungen auf das iPhone. Damit können in Zukunft vollwertige Web-Apps auf dem iOS-Gerät genutzt werden. Die Neuerung ist Bestandteil von iOS 16.4.

Apple bringt demnächst eine Neuerung für iOS, die schon lange von Nutzern, vor allem aber Entwicklern herbei gesehen wurde: Endlich kommen Web Push-Nachrichten auf das iPhone, das schreibt das WebKit-Team in einem Blog-Post.

Mit Web Push-Nachrichten werden Web-Apps in einem sehr wichtigen Punkt de installierten iOS-Apps gleichwertig: Sie können dann nicht nur ebenfalls Push-Nachrichten an Nutzer senden, auch wenn die App gerade nicht im Vordergrund läuft, auch die Zahlen für neue Nachrichten an einer App werden unterstützt. Web-Push besteht aus einer Reihe von Web-Techniken, die gemeinsam dafür sorgen, Benachrichtigungen einer Web-App an den Nutzer zu senden. Chrome, Firefox und Edge unterstützten das Feature am Desktop schon lange, Safari am Mac ebenfalls.

Neue Funktion startet mit iOS 16.4

Diese neue Funktion kann arm iPhone unter iOS und iPadOS 16.4 genutzt werden, das in wenigen Wochen für alle Nutzer erscheinen wird. Auch Dritt-Browser können diese Funktion nutzen.

Web-Apps können am iPhone viele Beschränkungen umgehen, die Apps auferlegt sind, die über den App Store geladen werden. Um auf die Push-Funktion zugreifen zu können, muss der Nutzer die App zuvor über das Teilen-Menü zum Homescreen hinzugefügt werden.

