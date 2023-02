Home Apple AirPods Pro 2 sind Testsieger bei Klang und ANC der Stiftung Warentest

Die AirPods Pro 2 siegen im Kopfhörer-Test von Stiftung Warentest durch ihren guten Klang und das wirkungsvolle ANC. Dass sie sich in anderen Kategorien der teils deutlich günstigeren Konkurrenz geschlagen geben müssen, ist mehr auf die Natur des Rankings zurückzuführen.

Apple kann sich mit einem neuen Testsieger schmücken: Die AirPods Pro 2 überzeugten im großen Test der Stiftung Warentest. Zuletzt traten hier noch einmal 12 In-Ears an, insgesamt haben die Produktivster bereits 216 solche TWS-Modelle getestet. Die AirPods Pro 2 erhielten erstmals überhaupt die Note Sehr gut (1,5).

Ebenfalls Sehr gut fanden die Tester die Aktive Geräuschunterdrückung der AirPods Pro, die Haltbarkeit erhielt ebenfalls Bestnoten, immerhin noch Gut ist die Akkulaufzeit.

Dennoch Punktabzüge für die AirPods

Apple verschenkte jedoch Punkte an anderer Stelle: So war die Gesamtnote am Ende eine 1,8, Grund dafür war eine aus Sicht der Warentester mangelhafte Dokumentation, ein Minus, das freilich auch andere getestete Produkte aufwiesen. Man darf sich fragen, inwieweit dies noch ein zeitgemäßes Kriterium ist.

Die AirPods Pro finden sich an der Spitze gemeinsam mit den fast gleichwertigen Bose QuietComfort Earbuds II, sie sind klanglich und beim ANC für Warentest kaum schwächer als die AirPods Pro 2. Ebenfalls Sehr gut schnitten die bisherigen Spitzenreiter Sennheiser Momentum True Wireless 3 ab. Die Google Pixel Buds Pro kommen indes nur ans Ende des Testfeldes. Sie erschienen den Testern zwar sehr robust, sonst aber wenig attraktiv.

Mit der Testnote 2.0 wurden die OnePlus Buds Z2 Preis-Leistungs-Sieger, sie kosten nur 73 Euro. Apples AirPods Pro 2 kommen mit einem Listenpreis von 299 Euro, es gibt sie inzwischen aber bei Dritthändlern auch schon zu Angebotspreisen von unter 260 Euro.

