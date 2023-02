Home Apple Für Chrome-Nutzer am iPhone: Apple kassiert von Google Umsatzbeteiligungen aus Werbeeinnahmen

Für Chrome-Nutzer am iPhone: Apple kassiert von Google Umsatzbeteiligungen aus Werbeeinnahmen

Apple soll Geld von Google aus den Einnahmen erhalten haben, die iOS-Nutzer bei der Nutzung von Chrome für Google erzeugt haben. Diese Zahlungen laufen wohl als Teil des Such-Deals zwischen den beiden Unternehmen, der mehr und mehr in das Visier von Wettbewerbsaufsichtsbehörden gerät. In Zukunft könnte dieses Such-Kartell zerschlagen werden.

Apple erhält angeblich Gelder von Google, über die beide Unternehmen nicht öffentlich oder in den Bilanzen sprechen. So zahle Google Beträge an Apple, die sich aus den Einnahmen von Google ergeben, die wiederum aus den Ausgaben von iOS-Nutzern resultieren, die Chrome benutzen. Hierbei entstehen Werbeumsätze für Google, von denen der Suchgigant einen Teil an Apple weiterreicht, wie aus Medienberichten hervorgeht, die sich auf Quellen stützen, die mit dieser Entwicklung vertraut sind.

Diese Zahlungen laufen wohl im Rahmen des umstrittenen Such-Deals, der seit Jahren zwischen Apple und Google besteht.

Such-Kartell zwischen Apple und Google möglicherweise vor dem Ende

So zahlte Google Apple zuletzt rund 15 Milliarden Dollar jährlich dafür, dass Google die voreingestellte Suchmaschine in Safari auf iPhone und Mac bleibt. Im Gegenzug soll allerdings auch Apple darauf verzichtet haben, eine eigene Suchmaschine zu bauen. Sollte Apple je selbst in das Suchmaschinengeschäft eintreten, wäre das ein Fall für Roten Alarm bei Google, das geht aus Unterlagen hervor, die zwischenzeitlich aufgetaucht sind.

Auf diese Weise sichern beide Unternehmen die Dominanz des jeweils anderen in einem Marktsegment ab, das ist ein völlig illegaler Vorgang nach amerikanischem und prinzipiell jedem Kartellrecht westlicher Märkte, der auch bereits zu ersten Sammelklagen geführt hat, wie ihr hier nachlesen könnt. Vor diesem Hintergrund wird auch schon länger geprüft, ob dieses Such-Kartell gegebenenfalls regulatorisch beendet werden muss. Die Folge könnte eine neue Dynamik für das Suchgeschäft sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!