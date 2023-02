Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für Spielfilm „Tetris“ an

Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für Spielfilm „Tetris“ an

An Weihnachten 1990 werden sich viele leidgeplagte Eltern noch erinnern können: Grund war der Gameboy von Nintendo, welcher als erste kommerzielle Handheld gilt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Sega Game Gear damals, ebenfalls im Herbst 1990 veröffentlicht, schon ein Farbdisplay hatte und eigentlich die bessere Konsole war. Wie dem auch sei, der Grund für den Erfolg des Gameboys waren die erhältlichen Spiele und hier sticht primär Tetris heraus. Und damit kommen wir zu Apple TV+, die sich die Rechte zur Verfilmung sichern konnten. Der Film ist fertig und wird demnächst auf Apple TV+ zu sehen sein. Wir haben die Details.

Trailer zu „Tetris“ veröffentlicht

Das Spiel stammt von einem russischstämmigen Entwickler namens Alexey Pajitnov (gespielt von Nikita Efremov) und wird von Henk Rogers (gespielt von Taron Egerton) 1988 entdeckt. Daraufhin versucht er, den Entwickler davon zu überzeugen, den Titel für den Gameboy freizugeben. Ein schwieriges Unterfangen, denn damals herrschte noch der Kalte Krieg und die Sowjetunion war dringend auf Deviseneinnahmen angewiesen und hatte dementsprechend wenig Interesse daran, dass das Spiel von Nintendo vermarktet wird. Wie spannend die Story ist, zeigt der offizielle Trailer eindrucksvoll.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ab 31. März verfügbar

Bis wir den Film auf Apple TV+ streamen können, dauert es allerdings noch ein Weilchen. Kunden von Apple TV+ können den Film ab dem 31. März 2023 streamen. Kurz vorher wird der Film auf dem SXSW 2023 seine internationale Premiere feiern.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!