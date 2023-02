Home Hardware Anker SOLIX: Zwei Balkonkraftwerke ohne aufwendige Installation vorgestellt

Anker SOLIX: Zwei Balkonkraftwerke ohne aufwendige Installation vorgestellt

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. Februar 2023 um 13:04 Uhr // Hardware // // 2 Kommentare

Deutschland befindet sich wirtschaftlich gesehen in einer der schwierigsten Phasen seiner Geschichte: Das liegt primär an der Inflation, deren Haupttreiber die hohen Energiepreise sind. Das macht sich auch beim Verbraucher aufgrund immer weiter steigender Strompreise bemerkbar. Laut der Bundesregierung sollen Balkonkraftwerke ein Baustein zur Lösung sein, doch es gibt regulatorische Hürden, die überwunden werden wollen. Genau hier setzt die neue Lösung von Anker an, die auf den Namen SOLIX hört.

Anker SOLIX

Wer eine Solaranlage als Balkonkraftwerk betreiben will, benötigt dafür eine Genehmigung von der Kommune und die Zustimmung des Vermieters. Grund ist die Installation auf der Außenseite. Hier will Anker mit seinen beiden SOLIX-Modellen aus der SOLIX-Serie ansetzen. Die Balkonkraftwerke von Anker Solix kombinieren, was in Handel bislang einzeln gekauft und anschließend in Eigenregie miteinander verbunden werden musste.

So beinhalten die Solix-Bundles neben den Photovoltaik-Paneelen einen smarten Wechselrichter mit iPhone-Applikation und zwei Paar-Halterungen. Letzteres ist dabei entscheidend, da sich die Balkonkraftwerke so ohne Montage aufstellen lassen und keinerlei Genehmigung oder Zustimmung benötigen.

Wir haben durch intensive Marktbeobachtung und nicht zuletzt aufgrund der riesigen Nachfrage nach unseren Anker PowerHouses erkannt, dass KonsumentInnen unabhängig sein, etwas bewegen und aktiv ihren Beitrag für eine Energiewende leisten wollen. Mit Anker SOLIX und unseren Balkonkraftwerk-Komplettpaketen machen wir diesen Schritt in Verbindung mit dem ausgezeichneten Anker-Kundenservice so einfach wie nie. Das namensgebende Thema Solarenergie ist für Anker Innovations von größter Bedeutung, wir haben in diesem Bereich noch viel vor.“

Zur Befestigung liegen beiden Kraftwerksvarianten je zwei Paar der ebenfalls von Anker bereitgestellten Tilt-Mount-Halterungen bei. Die Stahlhalterungen wiegen je 10 Kilo und lassen sich mit ihren Haken sowohl an Balkonbrüstungen befestigen als auch auf ebenen Untergründen aufstellen und am Dach arretieren, dabei lassen sich vier Anstellwinkel wählen: 0°, -30°, -40° und -45°. Mitgelieferte Halteseile sorgen für zusätzlichen Schutz. Die Einstellwinkel sind deshalb wichtig, da sich auf einer speziellen Webseite der voraussichtliche Ertrag und damit das Einsparpotenzial errechnen lässt.

Preise und Verfügbarkeit

Es handelt sich hierbei um eine ansprechende und komfortable Lösung, die sich Anker außerordentlich bezahlen lässt.

Anker Solix Premium Balkonkraftwerk : Vollschwarz, 2 X 440 Watt, Modulgröße: 1706 × 1134 × 35mm, Moduleffizienz: 23%, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Ertragsgarantie (≥88%). Bundle-Preis: 1389 Euro.

: Vollschwarz, 2 X 440 Watt, Modulgröße: 1706 × 1134 × 35mm, Moduleffizienz: 23%, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Ertragsgarantie (≥88%). Bundle-Preis: 1389 Euro. Anker Solix Balkonkraftwerk: Vollschwarz, 2 X 415 Watt, Modulgröße: 1722 x 1134 x 35mm, Moduleffizienz: 21,3%, 15 Jahre Produktgarantie. Bundle-Preis: 989 Euro.

Wichtig zu wissen, die Balkonkraftwerke sind, zumindest laut unserer Recherche von der Mehrwertsteuer befreit. Zudem besteht die Möglichkeit, durch das Balkonkraftwerk CO₂-Zertifikate zu verkaufen. Da gibt es bestimmte Anbieter im Netz, die diese Zertifikate gesammelt als Bonds an Firmen verkaufen – bis zu 300 Euro lassen sich so in der jährlichen Steuererklärung geltend machen. Fragt hier aber bitte einen Steuerberater an oder schaut in euer Steuersoftware nach.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!