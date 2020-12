Home Daybreak Apple AirPods 2021 nur noch In-Ear? | Corona-Warn-App wird nützlicher | EU will Tech-Branche einbremsen – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Leser! Donnerstag, fast geschafft, die letzte vollständige Arbeitswoche vor Weihnachten nähert sich ihrem Ende. Wir blicken indes wie üblich auf die letzten 24 Stunden im Apple-Universum zurück.

Die AirPods Pro Lite -oder nennen wir sie vielleicht doch besser AirPods 3 – jedenfalls die nächste Generation der AirPods kommt wohl im kommenden Jahr. Heute wurde hierzu erstmals ein Preis genannt. Danach könnte das Modell für 200 Dollar kommen. Was dabei mit der aktuellen Bauform der AirPods passiert, ist noch eine offene Frage, denn das Update soll bekanntlich mehr nach AirPods Pro aussehen.

Die Corona-Warn-App wird präziser

Mit dem jüngsten Update auf Version 1.9.1 hat die Corona-Warn-App jetzt die Version 2.0 der Schnittstelle zur Kontaktverfolgung von Apple und Google verpasst bekommen. – klingt zunächst nichtssagend, bedeutet aber, dass ihr in Zukunft etwas aufschlussreichere Anzeigen von Risikobegegnungen erhaltet, ohne dass dadurch die Anonymität der App und ihrer Nutzer leidet. Unterdessen haben wir erfahren, dass die Politik zwar Kompatibilität der App mit alten Smartphones fordern kann, diese Forderung dann auch von den Herstellern umgesetzt wird, dies aber durchaus nicht heißen muss, dass dann Nutzer älterer Smartphones die App auch nutzen können.

Mehr Regulierung für Tech-Giganten in der EU

Die EU-Kommission hat ihren Entwurf einer Regulierung des digitalen Binnenmarktes vorgestellt. Dieser soll unter anderem die Entfernung illegal angebotener Waren und Dienstleistungen erleichtern und den Wettbewerb stärken, alle Unternehmen, die mehr als 10% der EU-Bevölkerung erreichen, können in Zukunft stärker reguliert werden, hier lest ihr mehr – und es ist durchaus lesenswert, wie ich finde.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat mit iOS 14.3 und iPadOS 14.3 und macOS 11.1 jede Menge teils auch schwerwiegende Sicherheitslücken geschlossen. Was Angreifer damit hätten anrichten können, lest ihr hier, kurz gesagt lässt sich aber anmerken: Am besten schnell die Updates laden, sofern noch nicht geschehen.

Jede Menge Betas gab es auch.

Und zwar im Detail iOS 14.4 / iPadOS 14.4, watchOS 7.3, tvOS 14.4, sowie macOS Big Sur 11.2 Beta 1. Was es neues gibt? Wissen wir noch nicht im Detail, nur so viel: Bei manchem Leser funktioniert jetzt 5G im Multi-SIM-Betrieb am iPhone 12, wir erinnern uns, da war mal was. Bei anderen Lesern klappt es aber damit noch nicht.

Apple TV kommt auch für Google TV-Nutzer.

Anfang 2021 kommt die Apple TV-App auch auf den Chromecast. Der ist von Google und läuft mit Google TV und der Start von Apple TV auf dem Google TV zeugt von guten Klima zwischen den beiden Unternehmen. Zuvor startete auch bereits Apple Music auf Google Home und Nest.

Und wir starten jetzt in diesen hoffentlich entspannten Donnerstag.

-----

