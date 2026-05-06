iOS 27-Bericht: Glaude und Gemini ergänzen ChatGPT

In knapp einem Monat findet die WWDC 2026 statt und Apple wird erstmals iOS 27 zeigen. Ein neuer Bericht hat nun Hinweise gefunden, dass die Tage der exklusiven ChatGPT-Integration damit gezählt sind.

Bloomberg schreibt, dass Nutzer künftig die Wahl zwischen verschiedenen KI-Assistenten haben werden. Statt Anfragen wie bisher nach einmaliger Zustimmung automatisch und exklusiv an ChatGPT auszulagern, kann ab iOS 27 zusätzlich die Bearbeitung über Claude oder Gemini in den iPhone-Einstellung gewählt werden.

Weitere Gehhilfe: Sinkt Hoffnung für Siri?

Anfang des Jahres hat Apple einen exklusiven Vertrag mit Google geschlossen, wonach Gemini die Grundlage der neuen Siri bilden wird. Die Kapazitäten der ins Hintertreffen geratenen Sprachassistentin dürften mit iOS 27 aber noch nicht denen der Konkurrenz genügen. Wie lange Apple auf Claude, ChatGPT und Gemini setzen muss, bis sich das ändert, bleibt abzwarten.

Dass es auch mit iOS 27 noch die Hilfe von dritter KI bedarf, ist kein gutes Zeichen für die Weiterentwicklung von Siri. In seinem Bloomberg-Bericht schreibt Mark Gurman explizit, dass „Apple Intelligence-Funktionen wie Siri, Schreibtools, Image Playground und weitere“ an diverse installierte KI-Modelle weitergeleitet werden können. Kurz gesagt: Sobald Siri nicht weiter wissen sollte, wird den namhaften Konkurrenten zugetraut, die Anfragen besser zu beantworten.

Die WWDC 2026 findet Anfang Juni statt.