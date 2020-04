Deutlich später: AirPods Pro Lite vielleicht erst Anfang 2021

Apples Premium-AirPods werden wohl im Laufe des Sommers in die Massenfertigung gehen, sie könnten dann im Herbst in den Handel kommen. Die Lite-Version der AirPods Pro wird sich allerdings wohl bis in das nächste Jahr verschieben, vermuten Beobachter.

Apple wird im Laufe des Sommers die Produktion der geplanten Premium-AirPods anlaufen lassen. Dieses overEar-Modell kommt dem Vernehmen nach mit magnetisch haftenden Ohr-Aufsätzen, das ging letzte Woche aus einem Agenturbericht von Bloomberg hervor. Apple werde die Massenfertigung Mitte 2020, also im Spätsommer oder frühen Herbst, anlaufen lassen. Geplant sein sollen sowohl eine Lederversion, als auch eine Sport-Edition der neuen OverEar-AirPods. Der Preis dieses Premium-Modells soll verschiedenen Prognosen nach zwischen 350 und 399 Dollar liegen, Apfelpage.de berichtete

AirPods 3 kommen wohl erst im nächsten Jahr

Auch neue AirPods Pro sollen auf dem Weg sein, das sagte zuletzt der Analyst Ming-Chi Kuo in einer Notiz von TF International Securities. Allerdings wird sich der Start eines AirPods 3-Updates wohl verzögern. Die Massenfertigung der AirPods Pro Lite, wie dieses neue AirPods-Modell auch genannt wird, werde erst im ersten Quartal 2021 anlaufen können, so der Analyst. Damit würde der Start dieses Modells deutlich später erfolgen, als andere Beobachter zuletzt vermutet haben, Apfelpage.de berichtete. Zuletzt hatte Jon Prosser noch von einem Start der AirPods Pro im Mai gesprochen. Die AirPods Pro Lite sollen in einem deutlich veränderten Fertigungsprozess fabriziert werden, so der TF International Securities-Analyst. Dem Vernehmen nach übernehmen diese AirPods das AirPods Pro-Design, verzichten aber auf die aktive Geräuschunterdrückung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!