Großes Update: Corona-Warn-App wird präziser bei der Anzeige von Risikobegegnungen

Die Corona-Warn-App hat heute ein größeres Update erhalten. Version 1.9.1 der App bringt die aktuelle Version der Kontaktverfolgungsschnittstelle mit. Diese hilft etwa dabei, den Zeitraum einer möglichen Infektion etwas genauer einzugrenzen.

Heute hat die Corona-Warn-App (Affiliate-Link) eine größere Aktualisierung erhalten. Das Entwicklerteam der Deutschen Telekom und von SAP hat die App mit dem Update vom Mittwoch auf Version 1.9.1 gehoben, die App erscheint zuerst für iOS.

Diese neue Version der Corona-Warn-App bringt die Version 2.0 der Schnittstelle zur Nachverfolgung von Kontakten mit sich, die von Apple und Google gemeinsam geschaffen und weiterentwickelt wird. Diese neue Version bringt auch neue Funktionen.

Nun ist es möglich, den Zeitraum einer potenziellen Infektion genauer zu bestimmen, Ort und die genaue Zeit werden allerdings nach wie vor nicht erfasst, ebenso wie Nutzerdaten.

Das ist neu in der Corona-Warn-App

So beschreiben die Entwickler die vorgenommenen Verbesserungen in Version 1.9.1:

– Die Darstellung der Begegnungen auf der Risikokarte wurde überarbeitet: Die rote Risikokarte zeigt Ihnen nun, an wie vielen Tagen Sie Begegnungen mit erhöhtem Risiko hatten und an welchem Tag (Datum) die letzte Begegnung mit erhöhtem Risiko stattgefunden hat. Die grüne Risikokarte zeigt Ihnen, an wie vielen Tagen Sie Begegnungen mit niedrigem Risiko hatten.

– Die Funktion zum Teilen eines positiven Testergebnisses wurde überarbeitet.

Corona-Warn-App bald auch für alte iPhones

Apple-Nutzer mit einem iPhone 5s oder einem iPhone 6 / iPhone 6 Plus sollen die App ebenfalls bald nutzen können, Apple hat die Voraussetzungen mit der Veröffentlichung von iOS 12.5 bereits geschaffen. Wie wir allerdings heute in einer weiteren Meldung berichtet hatten, muss die App nun noch für die älteren Geräte angepasst werden.

