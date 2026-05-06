95 Dollar pro Gerät? Apple einigt sich auf Strafzahlung nach Siri-Klage

In gut einem Monat zeigt Apple iOS 27 auf der WWDC. Dann jährt es sich zum zweiten Mal, dass der iPhone-Konzern Siri-Funktionen präsentiert hat, die bis heute nicht verfügbar sind. Daraufhin klagten Käufer der damals unterstützenden Geräte wegen irreführender Werbung, nun gibt es einen Vergleich.

Geeinigt haben sich Apple und die Kläger bereits im Dezember 2025, jetzt sind die Ergebnisse veröffentlicht worden. Gegenüber 9to5Mac bestätigt Apple, man habe „wegen des Fehlens zweier zusätzlicher Funktionen“ kompromissbereit gezeigt, um den Fokus wieder auf „das Angebot der innovativsten Produkte und Dienstleistungen“ legen zu können.

250 Millionen Dollar bedeuten mindestens 25 Dollar pro Gerät

Wie 9to5Mac weiter schreibt, beträgt die schlichtende Summe 250 Millionen US-Dollar. Wer in den USA zwischen dem 10. Juni 2024 und dem 29. März 2025 eines der folgenden Geräte gekauft hat, kann mit mindestens 25 Dollar Entschädigung pro Gerät rechnen:

iPhone 15 Pro (Max)

iPhone 16 (Plus)

iPhone 16e

iPhone 16 Pro (Max)

Je weniger berechtigte Personen ihre Ansprüche geltend machen, desto höher fällt der Schadenersatz aus. Das Maximum liegt bei 95 US-Dollar pro Gerät.

Für iOS 18 hat Apple im Juni 2024 eine personalisierter Siri versprochen und die iPhone 16-Reihe im Herbst darauf damit beworben. Da von Siri 2.0 bis heute nichts zu sehen ist, klagten diverse Betroffene in den USA. Mit den Nach-Nachfolger iOS 27 soll die smartere Siri kommenden Monat endlich ins Rollen kommen.