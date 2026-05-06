AirPods Pro 3 bekommen neue Firmware: 8B40 ist nun aktuell

Im Zuge des langen Wochenendes gingen ein paar kleinere Feinheiten unter, dazu zählt auch ein Firmwareupdate für die AirPods Pro 3. Dieses wurde knapp vier Wochen nach der letzten Aktualisierung bereitgestellt. Wir haben die Details dazu.

8B40 folgt auf 8B39

Ende März 2026 veröffentlichte Apple die Firmware 8B39, nun wurde die neue Version 8B40 ausgerollt. Wie üblich, verrät Apple nichts darüber, was diese Aktualisierung adressieren soll. Es gibt allerdings Berichte, wonach Siri nicht immer zuverlässig die eingehenden Nachrichten vorliest.

Es braucht Geduld für das Update

Um das Update zu erhalten, empfiehlt Apple die AirPods mit einem iPhone, iPad oder Mac (jeweils auf dem neuesten Softwarestand) zu koppeln, das Ladecase an den Strom anzuschließen und die Kopfhörer für mindestens 30 Minuten im geschlossenen Case in Bluetooth-Reichweite zu lassen. Eine manuelle Installation ist wie gewohnt nicht möglich.