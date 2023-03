Home iCloud / Services Ab heute: „Tetris“ startet auf Apple TV+

Ab heute: „Tetris“ startet auf Apple TV+

Eines der legendärsten Computerspiele dürfte Tetris sein. Und es ist eines der wenigen Spiele, welches Jung und Alt gleichermaßen begeistern kann. Es ist zudem untrennbar mit dem Gameboy von Nintendo verbunden. Wie es dazu kam, zeigt der neue Spielfilm auf Apple TV+. Dieser ist ab sofort auf dem Streamingdienst verfügbar.

„Tetris“ kann ab sofort gestreamt werden

Das Spielprinzip von Tetris mag simpel erscheinen, hat aber auch nach über drei Jahrzehnten nichts von seiner Faszination verloren. Das mag vielleicht auch daran liegen, wie Nintendo an die Rechte kam. „Tetris“ erzählt die unglaubliche Geschichte, wie eines der beliebtesten Videospiele der Welt seinen Weg zu begeisterten Spielern auf der ganzen Welt gefunden hat. Henk Rogers (Taron Egerton) entdeckt TETRIS 1988 und riskiert dann alles, indem er in die Sowjetunion reist, wo er sich mit dem Erfinder Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) zusammenschließt, um das Spiel den Massen zu bringen. Basierend auf einer wahren Geschichte ist „Tetris“ ein Thriller aus der Zeit des Kalten Krieges auf Steroiden, mit doppelt kreuzenden Schurken, unwahrscheinlichen Helden und einem nervenaufreibenden Rennen bis zum Ende.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

