16. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute „The Northman“ für 4,99€ mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Dezember 2022 um 20:11 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Im reinen Adventskalender gehen wir, da heute der bereits der 16. Dezember ist, bereits in das letzte Drittel. Für alle, die nur am 2022er Countdown interessiert sind, bricht heute die zweite Hälfte an und heuer gibt es bildgewaltige Kost.

16. Tag im 2022er Countdown

Nach seinen weltweit gefeierten Filmen The Witch und Der Leuchtturm präsentiert der preisgekrönte Ausnahmeregisseur Robert Eggers nun sein mit Spannung erwartetes neuestes und bisher aufwendigstes Meisterwerk. In dem düsteren Racheepos The Northman vereint Eggers seine Markenzeichen — packende Bildgewalt und intensive Atmosphäre — mit nordischer Mythologie und gnadenlos erbitterten Schlachten. Jahre sind vergangen, seit Wikingerkönig Aurvandil (Ethan Hawke) bei einem Anschlag hinterrücks ermordet wurde. Sein Sohn Amleth (Alexander Skarsgård), der als Kind Zeuge der blutigen Tat war, kehrt körperlich gestählt nach Island zurück, fest entschlossen, unbarmherzig Vergeltung zu üben, seine Mutter Gudrun (Nicole Kidman) zu retten und den Mörder Fjölnir (Claes Bang) zur Rechenschaft zu ziehen.

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal. Ihr solltet also nicht lange zögern und lieber gleich zuschlagen.

