Home Daybreak Apple WWDC23: Die Brille bleibt der Star | Touchscreen-AirPods-Case patentiert | Face ID 2025 unterm Display – Daybreak Apple

WWDC23: Die Brille bleibt der Star | Touchscreen-AirPods-Case patentiert | Face ID 2025 unterm Display – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple mag zwar mit der Brille schon wieder – oder immer noch – oder immerzu in Zeitverzug geraten sein, doch an der Präsentation auf der WWDC möchte man festhalten. Der Verkauf startet allerdings dann eventuell einige Zeit später, wieso das aber vielleicht auch eine Chance für Apple ist, dazu mehr gleich hier – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Zunächst aber zu einer anderen Sache: Irgendwann in ferner Zukunft, da soll das iPhone einmal mit Face ID komplett unter dem Display erscheinen. Bis dahin hat Apple aber noch einige wichtige Dinge zu erledigen. Nun ist ein neuer, möglicher Zeitplan zur Verlagerung von Face ID und Frontkamera unter das Display aufgetaucht, hier lest ihr mehr dazu.

Kommen die AirPods mit Touchscreen-Case?

Diese interessante Idee hat sich Apple in einem Patent schützen lassen. Man hat sich tatsächlich auch einige tiefergehende Gedanken darüber gemacht, was der Nutzer über einen Touchscreen auf dem AirPods-Case alles steuern können soll. Das ganze klingt zunächst ungewohnt, aber nicht völlig unlogisch, hier dazu mehr.

WWDC 2023: Die Brille soll kommen

Es ist die wichtigste Veranstaltung von Apple neben der alljährlichen iPhone-Keynote und sie soll die ganz große Bühne für Apples Next Big Thing werden, Produktionsprobleme hin oder her. Experte Mark Gurman ist sich nach wie vor sicher: Apple wird die Brille auf der WWDC 2023 zeigen, die Entwickler müssen von dem Produkt überzeugt werden. Welche Chancen sich aus einer längeren Verzögerung des Verkaufsstarts nach der ersten Präsentation ergeben könnten, lest ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Deutsche Telekom hat StreamOn abgekündigt. Den Kunden gegenüber versuchte sie, die Bundesnetzagentur zum Spielverderber zu erklären, dabei verstieß StreamOn immer schon gegen grundlegende Netzspielregeln und war, obzwar für Kunden bequem, nie mehr als ein fauler Kompromiss. Nun gibt es noch einen faulen Kompromiss, mehr dazu hier.

Apple TV+ bekommt neues Futter.

Apples Streamingdienst bekommt morgen wieder neue Inhalte. Eines der Originals startet in seine zweite Staffel, hier dazu mehr.

Netflix will wider besser werden.

Woche um Woche Filme und Serien ins Rennen zu schicken und rasch wieder abzusetzen, das führt bei Netflix immer mehr in die Sackgasse. Weniger neue Filme, dafür hochwertige Produktionen sollen es in Zukunft sein, das hat seinen Preis: Mittlere Manager und Produzenten werden an der kürzeren Leine geführt, die Budgets werden umstrukturiert, hier dazu mehr. Ob die Qualität und letztlich auch der Erfolg der Produktionen dadurch tatsächlich wieder steigt, bleibt abzuwarten.

Damit darf ich euch einen schönen und vor allem entspannten Start in den Dienstag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!