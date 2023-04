Home Hardware AirPods-Case mit Touchscreen soll Kopfhörer und iPhone-Apps steuern: Wie findet ihr die Idee?

Apple hat eine interessante Möglichkeit zur erweiterten Steuerung der AirPods patentieren lassen: Einen Touchscreen, der auf dem AirPods-Case platziert ist. Damit sollen Nutzer die Wiedergabe und andere Aspekte steuern, so Apple. Ob das Patent allerdings realisiert wird, muss sich noch zeigen.

Apples AirPods lassen sich aktuell nur eingeschränkt direkt an den Kopfhörern steuern. Am weitesten entwickelt sind die Optionen hier bei den neuen AirPods Pro. An interessanten Ideen mangelt es in Cupertino aber wohl nicht. Eine davon hat man zum Patent angemeldet, das inzwischen erteilte Schutzrecht beschreibt verschiedene Methoden zur Steuerung von Kopfhörern mittels Touch-Displays auf den Kopfhörer-Cases. Apple schreibt hier, es bestehe Bedarf an einer interaktiven Steuerung bestimmter Funktionen eines Kopfhörers durch einen berührungsempfindlichen Bildschirm, der auf dem Case platziert ist.

Hierüber könnten Nutzer in Zukunft etwa die Wiedergabe, Lautstärke und auch Audioquellen und andere Funktionen steuern, so Apple weiter.

AirPods-Case mit Touchscreen und haptischem Feedback

Nutzer sollen über das Case etwa Apple Music steuern können, sie sollen auf ihre Gesten auch haptisches Feedback erhalten, sodass sie nicht auf das Display schauen müssen. Verwendet werden soll ein kapazitiven Touchscreen und vermutlich bestimmte, leicht auszuführende Gesten.

Wischende Gesten sollen auch genutzt werden können, um auf dem Bildschirm zu navigieren und Siri aufzurufen. Das Zusammendrücken des Case könnte den Tonmodus der AirPods ändern. Auch soll sich das Case nutzen lassen, um auf iPhone-Apps wie Mail, Nachrichten, Wetter, Kalender oder die Telefon-Anwendung einzuwirken und bestimmte Aktionen auszuführen. Hierzu würde das Case zusätzliche Prozessoren zur Eingabeverarbeitung benötigen.

Es ist nicht klar, welche Aspekte dieser doch recht abenteuerlichen Vorstellungen je in ein Endkundenprodukt einfließen werden. Diese Technik würde es erfordern, dass Nutzer häufig ihr Case aus der Tasche holen, um daran zu manipulieren, was der bekannten Nutzung der AirPods deutlich widerspricht. Die vollständige Patentschrift einschließlich einiger Abbildungen könnt ihr hier einsehen. Wäre eine solche Funktionalität für euch interessant?

