Apple TV+: 2. Staffel von „Schmigadoon“ startet übermorgen

Seit dem Jahreswechsel hat sich Apple TV+ den Mittwoch als zweiten Tag für den Start neuer Inhalte ausgesucht. So startete beispielsweise die dritte Staffel von „Ted Lasso“ an jenem Tag. Am kommenden Mittwoch dürfen wir uns auf den Staffelstart einer weiteren Serie freuen.

2. Staffel von „Schmigadoon“ startet am 05. April

Bei Schmigadoon handelt es sich um eine Musical-Serie, die durchaus ihren Reiz hatte. Nachdem Melissa Gimble (Cecily Strong) und Josh Skinner (Keegan-Michael Key) in der ersten Staffel in die wundersame Musicalwelt von Schmigadoon (angelehnt an das klassische Filmmusical “Brigadoon”) geraten sind, erwartet sie in den neuen Folgen eine andere Herausforderung. Sie landen in Schmicago und hier geht es scheinbar etwas düsterer zuzugehen.

Laut dem Trailer ist die Handlung deutlich düsterer geworden, was beabsichtigt ist. Die zweite Staffel umfasst ebenfalls wieder sechs Folgen, die nach dem Start der ersten Folge wieder im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

