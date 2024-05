Home Apple WWDC 2024: Das ist Apples Fahrplan für die Konferenz

Apple hat den offiziellen Zeitplan für die WWDC nun bekanntgegeben. Die Entwicklerkonferenz steigt virtuell in der Woche ab dem 10. Juni und das Programm für den Eröffnungstag ist so, wie wir es aus den vergangenen Jahren kennen.

Apples diesjährige WWDC wird ab dem 10. Juni abgehalten. Nun hat das Unternehmen den offiziellen Fahrplan für die Konferenz veröffentlicht. Er ist so, wie wir es gewohnt sind, zumindest was den ersten Tag mit der Keynote betrifft.

So sieht Apples WWDC-Eröffnungstag aus

Ab 10:00 Uhr geht es los – Ortszeit Kalifornien, gewohnt abends für Zuschauer in Deutschland. Dann steigt die Keynote, virtuell, sprich vorproduziert und per Stream übertragen.

Im Anschluss folgt Apples Platforms State of the Union-Veranstaltung, auch die Apple Design Awards dürften am Eröffnungstag folgen. Diese Programmpunkte können einige wenige handverlesene Besucher im Apple Park verfolgen.

In den Tagen bis zum 14. Juni folgen dann die Panels und Workshops zu den verschiedenen Themen, Entwickler können kostenlos aus der ganzen Welt, aber nur virtuell teilnehmen, hier gibt es die Details bei Apple.

Neue Systemversionen und KI im Fokus

Auf der WWDC 2024 werden iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 und visionOS 2 vorgestellt. Letzteres dürfte recht interessant sein: Das erste größere Update für die Brille wird fraglos einige deutliche Optimierungen beinhalten.

Apples Augenmerk soll bei den großen Updates vor allem auf KI liegen, diese soll sich vor allem in iOS 18 zeigen. Allerdings ist zum aktuellen Zeitpunkt alles andere als sicher, wie groß die Neuerungen tatsächlich ausfallen werden. Apple steht unter großem Erwartungsdruck und zuletzt wurden eben diese hohen Erwartungen mit deutlichem Potenzialen für Enttäuschungen konfrontiert.

