Willkommen in der Service-Hölle (Die Kolumne)

Ihr Kolumnist ist im Urlaub. Ja, derselbe Schreiber, der noch vor wenigen Wochen aus den U.S.A. berichtete. Diesmal in Kroatien, dem jüngsten (2013) Mitglied in der Europäischen Union, seit wenigen Monaten Euro-Land. Das wird im Weiteren noch wichtig sein, denn diese Kolumne ist ein Erlebnisbericht aus der Service-Hölle im EU-Roaming-Ausland. Ihr Kolumnist hat eine Apple Watch Ultra, bekanntermaßen allesamt mit Cellular ausgestattet. Und ihr Kolumnist hat eine eSIM für diese Uhr, sollte also ständig eine Mobilfunkverbindung mit seiner Uhr haben, auch ohne das Handy in der Nähe, so beim Frühsport entlang traumhafter Strände (ja, Kroatien hat eine Felsenküste!). Hat er aber nicht. Genauer: Er hatte sie, aber nur kurz. Das entsprechende Menü ist ausgegraut (s. Bild), es ist unmöglich, die eSIM erneut zu installieren oder eine andere eSIM oder per Voodoo diesen Knopf wieder weiß und damit nutzbar zu machen. Er bleibt grau wie die Nacht und damit tot. Gumb ostaje mrtav! Wie wir hier sagen.

Und dann versuchte ihr Kolumnist dies mit der Service-Hotline seines Mobilfunkanbieters (der Name sei nicht verraten, früher D2) und dem Hersteller der Uhr (auch hier sei der Name nicht genannt, früher Steve Jobs) zu klären. Doch der Reihe nach. (Achtung! Dies ist eine Satire, die mit Mitteln der Übertreibung arbeitet! Das schmälert nicht den wahren Kern der Geschichte!)

Dr. Marco (ohne Handy unterwegs in Kroatien): „Mein Mobilfunk ist weg!“

Zufällige Passantin: (dreht sich irritiert weg, murmelt) „Ludi turisti“.

Dr. Marco: „Eben noch da, jetzt weg. Kann keinen Apfelplausch mit Lukas und Fabian (früher Roman) mehr hören! Siri? SIRI? (fühlt sich plötzlich sehr alleine und verlassen, einsam in einem fremden Land…)

(Wenig später, jetzt mit Handy)

Dr. Marco (wählt eine Service-Hotline des Mobilfunkanbieters, dessen Name nicht genannt wird, früher D2): „Mein Mobilfunk ist weg!“

Mobilfunkanbieterstimme: „Herzlich willkommen bei XY.“

Dr. Marco: „Ja. Mein Mobilfunk…“

Mobilfunkanbieterstimme: „Ich habe eine Handynummer entdeckt. Geht es um diesen Vertrag?“

Dr. Marco: „Ähh… ja und nein.“

Mobilfunkanbieterstimme: „Das habe ich nicht verstanden. Sagen Sie Ja oder Nein oder Weiß nicht“

Dr. Marco: „Ähh… Ja oder Nein oder Weiß nicht!“

Mobilfunkanbieterstimme: „Das habe ich nicht verstanden. Worum geht es bei Ihrem Anliegen…“

Dr. Marco: „Mein Mobilfunk ist weg!“

Mobilfunkanbieterstimme (unbeeindruckt): … geht es um eine Störung, sagen Sie Störung, geht es um ihren Vertrag, sagen Sie Vertrag, geht es um einen anderen Scheiß, sagen Sie anderen Scheiß.“

Dr. Marco: „Ähh… das ist jetzt aber nicht richtig. Störung! STÖRUNG!!!“

Mobilfunkanbieterstimme: „Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert.“ (Musik erklingt)

Dr. Marco: „Das ist mir jetzt irgendwie peinlich…“

Mobilfunkanbietermitarbeiter: „Hier XY, was kann ich für Sie tun?

Dr. Marco: „Mein Mobilfunk ist weg!“

Mobilfunkanbietermitarbeiter: „Das schauen wir uns gerne gemeinsam an. Geht es um diese Nummer?“

Dr. Marco: „Ja, das habe ich eben ihrem Computer bereits…“

Mobilfunkanbietermitarbeiter: „Ich sehe keine Störung. Wenden Sie sich an den Hersteller ihres Geräts. Einen schönen Tag noch.“ (legt auf)

Dr. Marco: „Ähh…“ (wählt die Service-Hotline des Herstellers der Uhr, der hier nicht genannt wird, früher Steve Jobs).

Herstellermitarbeiterin: (betont freundlich) Herzlich Willkommen bei XY. Was kann ich für Sie tun?

Dr. Marco: „Mein Mobilfunk ist weg!“

Herstellermitarbeiterin: „Das schauen wir uns gerne gemeinsam mal an. Bitte klicken Sie auf Datenschutz und erlauben Sie uns eine Bildschirmsupervision, die jetzt auftaucht, bitte bestätigen Sie die Freigabe. (Dr. Marco klickt hektisch und devot wie befohlen, gruselt sich ein wenig angesichts der Orwell´schen Möglichkeiten seines Herstellers). Danke. Ich sehe… ihr Mobilfunk ist weg.“

Dr. Marco: „Genau. Mein Mobilfunk ist weg!“

Herstellermitarbeiterin: „Das liegt am Mobilfunkanbieter, melden Sie sich dort. Einen schönen Tag noch.“

Dr. Marco (denkt an seinen letzten Kafka-Roman): „Ähh…“ (wählt erneut die Nummer des Mobilfunkanbieters…)

Hier ein kleiner Einschub, um die Sache abzukürzen. Nach weiteren drei Telefonaten kam ein anderer Herstellermitarbeiter auf die Idee die Sache seinem Vorgesetzten weiterzugeben. Grundsätzlich eine gute Idee, aber…

Dr. Marco: „Mein Mobilfunk ist weg.“

Vorgesetzter: „Das haben wir oft. Das passiert immer bei Blue Moon, dem zweiten Vollmond in einem Monat mit den Geräten, deren Seriennummerquersumme eine Primzahl ergeben. Das Problem ist die fehlende Synchronisation der Roamingdaten. Nichts Ungewöhnliches. Ich habe die Lösung, die Sie Ihrem Mobilfunkanbieter…“

Dr. Marco: „Aber…“

Vorgesetzter: „Ja, keine Sorge, wir gehen das Schritt für Schritt durch und ich buchstabiere Ihnen, was Sie sagen müssen. Bitte klicken Sie auf Datenschutz und erlauben Sie mir eine Bildschirmsupervision…“

Dr. Marco: „Ich weiß..“

Vorgesetzter (völlig unbeeindruckt): „Nun gehen Sie auf Einstellungen-Allgemein-Zurücksetzen…“

Dr. Marco: „Aber…“

Vorgesetzter: „Keine Sorge, ihren Daten passiert nichts, wir stellen nur alle Mobilfunk-Einstellungen und die Roaming-Historie zurück. Das Gleiche sollte dann ihr…“

Dr. Marco: „Mobilfunkanbieter?“

Vorgesetzter: „Woher wissen Sie? Genau! Der muss das gleiche dann mit ihrer Mobilfunknummer tun: Alle Roaming-Einstellungen einmal löschen und dann neu starten. Dann klappt alles. Einen schönen Abend noch! (legt auf)“

Dr. Marco (wählt inzwischen auswendig die Nummer seines Mobilfunkanbieters): „Mein Mobilfunk ist weg. Bitte löschen Sie alles!“

Mobilfunkanbietermitarbeiter (keineswegs erstaunt): „Gerne. Dann sind Sie aber auch hier weg!“

Dr. Marco: „Wie weg?“ (Leitung ist tot).

Dr. Marco (wartet, testet auf der Uhr, wartet erneut, schläft ein, testet, wartet, löscht die Uhr, koppelt sie neu, wechselt den Mobilfunkanbieter, schaut nach Preisen auf ReBuy-Verkaufen, googelt Galaxy Watch). Nichts. Nada. Hat bis heute (vier Tage später) kein Mobilfunk auf seiner Uhr.

Wer einen zerstörungsfreien Rat weiß: marco@apfelpage.de

-----

